Личные вещи пропавшего неделю назад оппозиционера найдены в лесу 

В Уфе в лесополосе микрорайона Инорс найдены личные вещи и мобильный телефон оппозиционного активиста Ильгама Янбердина, пропавшего неделю назад.

Янбердин перестал выходить на связь 11 октября. За день до этого он рассказывал о планах посетить акцию в защиту памятника Салавату Юлаеву в Уфе. На мероприятии, в ходе которого полиция задержала десять человек, он так и не появился.

СМИ отмечают, что Ильгам Янбердин известен в Башкортостане как постоянный участник протестных митингов. Его неоднократно задерживала полиция, а в прошедшую пятницу уфимский суд взыскал с него и ещё двух оппозиционеров более двух миллионов рублей за выход на работу полицейских во время январских шествий в поддержку Алексея Навального. МВД посчитало Янбердина одним из организаторов этих акций.