"Лидер бредил". Блогеры анализируют валдайскую речь Путина

27 октября Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Дмитрий Песков сказал, что эту речь "будут читать и перечитывать". Его словам вторят провластные комментаторы.

Андрей Перла

Путин произнёс сегодня совершенно потрясающую речь. И надо сказать, совершенно не "путинскую" по стилю. Путин произнёс речь, достойную не столько великого правителя, сколько великого философа. Путин рассказал о том, как будет, и как должно развиваться человечество в следующий период.

Кремлевская прачка

На Валдае мы увидели Владимира Путина в образе мыслителя глобального значения, который формирует и формулирует смыслы развития мировой цивилизации, предлагает выходы из тупика, в который планету загнали англосаксонский глобализм и капитализм.

Комментаторам из другого лагеря показалось, что в своем трехчасовом выступлении Путин не сказал ничего принципиально нового: президент снова говорил о "несправедливом однополярном миропорядке", который устанавливает Запад, о том, что россияне и украинцы – "один народ", о вреде гей-парадов и об "отмене" русской культуры.

Владимир Пастухов

Парадокс услышанного состоит в том, что меня ничего не удивило, потому что там были ни йоты новых идей, подходов и мыслей.

Альфред Кох

Все козлы, а я один д’Артаньян - это мы уже сто раз слышали

Как только я увидел эту самодовольную рожу, которая с невероятным апломбом, как откровение, сообщает нам избитые цитаты из своих прошлых выступлений, я понял, что от него ушли последние спичрайтеры, которые могли бы хоть что-то свежее и новое вложить в его уста.

Все козлы, а я один д’Артаньян – это мы уже сто раз слышали. Запад колонизировал Украину, мы единственный гарант ее суверенитета, что там еще? Все одно и то же, одно и то же…

Станислав Кучер

Ложь, невежество, зависть, обида, злоба, страх, банальность. Хотите вкусить коктейль, в котором есть это все –​ читайте онлайн-трансляции выступления Путина на Валдае.

Так выглядит краткий пересказ речи Владимира Путина в исполнении провластного политолога Евгения Минченко:

Короткое резюме выступления Путина на Валдае:

Американцы обнаглели.

Европейцы ничего не решают. Если исправятся –​ возьмём, так уж и быть, в Большую Евразию.

Трасс –​ дура. Но её никто не одёргивает.

Скоро доллару и евро кирдык.

Красавчики –​ самостоятельные азиатские правители Си, Моди, Эрдоган, Бин Салман и Ким.

Лула или Болсонару –​ нам без разницы.

Россия –​ лидер антиглобалистов. Но за баланс интересов.

Нужна реформа Совбеза ООН.

С военными и экономическими задачами справляемся.

СВО была неизбежна.

Посмотрим ещё на Одессу –​ Хуснуллин красиво сделает. Но к переговорам готовы.

Зеленский –​ никто и звать никак. Но пусть ему из Вашингтона позвонят, чтобы договаривался.

В России красавчики –​ Сечин, Ковальчуки, Собянин, Тимченко, Кириенко, Рамзан, Миллер, Лихачёв, Новак, Проханов, Лукьянов и Безруков.

По просьбе Лукьянова российским трудящимся повысят зарплату.

В рай пока не торопимся. Но в принципе готовы.

Но намного большей популярностью в Сети пользуется пересказ журналистки "Эха" Ксении Лариной:

В помощь школьникам и учителям. Краткий пересказ исторической речи ВВПутина на Валдайском форуме. Рекомендуется для обсуждения на уроках "Разговоры о важном"

Бред какой-то

Мозгами-то пошевелите

Придумайте че-нибудь новое

На себя посмотрите

Вообще охамели

Взяли и убили генерала Сулеймани

Че это такое вообще

Где мы живем

Это че такое

Да пускай делают че хотят

Мы ж в чужой двор не лезем

Че хотят то и делают

Цап-царап и Запад прикарманил наши ресурсы

Не строить из себя обиженных

Мы что ли совершили госпереворот?

Ну че ждать, пока они начнут?

Всем сидеть на попе ровно и не крякать

Мы великая, великая, мы великая страна!

Лиз Трасс ляпнула там, девушка не в себе немного

Они сбрендили совсем

Чушь какая-то

Это ж бред

Это че такое вообще

Это че такое вообще

Че хотят то и делают

Фирменное путинское остроумие снова заставило многих сравнить президента с таксистом или попутчиком из плацкартного вагона.

Александр Рыклин

"Сидеть на попе ровно и не крякать"...

Я, как услышал, сразу почему-то про медведевскую уточку вспомнил.

Николай Травкин

"Ф.Лукьянов: Вы сами себя с кем больше ассоциируете: с верхами или с низами? В.Путин: С низами, конечно, я же с низу".

–​ А сами вы какого рода:

верхи, низы –​ кто вам родня?

–​ Я вышел из глубинного народа…

но он не вышел из меня.

Константин Калачев

Путин рассказывал, что он когда-то таксовал. А я всегда езжу на такси. Он как зеркало. Каждый второй русский таксист из провинции мог бы выступить на Валдайском клубе вместо него.

Иван Яковина

Путина не смотрел и не слушал, решив, что сейчас он просто уже не может сказать ничего важного, нового или хотя бы страшного.

Судя по отзывам, я не ошибся.

Все говорят, что было очередное бу-бу-бу ханыги из плацкартного вагона.

Иван Преображенский

Путин говорил долго и бессмысленно

Он противоречил сам себе, врал и нес полнейшую чепуху. Это была речь настоящего "огородника", старика в маразме, которого внуки сослали на дачу, чтобы квартиру не сжег ненароком.

Путин, в этом смысле "ничей дедушка", как ничья бабушка у Ильфа и Петрова, которая боялась электричества. Он же боится интернета, украинцев и за свою попу (ее упоминал опять).

Но это все не новость. Можете эту речь не смотреть и не читать.

Елена Хэрмэнс

Оказывается, есть такой палиндром:

лидер бодро гордо бредил.

Это все, что имею сказать...

Андрей Шипилов

Старый Иртеньев на новый лад. Надеюсь, Игорь Моисеич простит мне вольное обращение в его классикой...

Вот старикан какой-то мочится

Потоком слов, там, где Валдай

Ему казаться умным хочется

Но нам – хоть в петлю полезай!

Нарушить плавное течение

Шизофренической струи

Не позволяют убеждения

Гуманитарные мои.

Пройти спокойно мимо этого

Не в силах я, как патриот…

Что делать, кто бы посоветовал,

Но вновь безмолвствует народ.

Многие оппозиционные комментаторы считают, что анализировать умопостроения президента – дело неблагодарное.

Александр Морозов

слушаю доклад Путина "Как мы утратили связь с реальностью" на Валдайском форуме

Сергей Митрофанов

Конечно, следовало бы спросить: а он своей страной собирается заниматься? Но кого спросить. Совершенно уехал человек.

Максим Трудолюбов

Путин целый час или полтора говорил с телевизором

Путин целый час или полтора говорил с телевизором –​ с каким-то фиктивным, придуманным для него американским или немецким или голландским телевизором. Неужели никто никогда не объяснил Путину, что все время ныть и разговаривать с телевизором –​ это слабая позиция. Особенно если не ссылаться на факты, а просто выплескивать эмоции. Многое из сказанного Путиным про Запад близко ближневосточным, индийским китайским политикам и интеллектуалам. Но я не знаю, насколько им это перечисление обид сейчас полезно. Они же понимают, что есть слова и есть дела. На деле Россия демонстрирует слабость. Всем, кому можно он уже продемонстрировал, какое у него слабое государство и слабая армия. При том, что есть ракеты, снаряды, пули, яды и все прочее, что нужно для убийства и мучения людей

Глеб Морев

Проблема в том, что с большевиком, у которого в голове была пара апрельских тезисов, иметь дело было гораздо легче, чем с Путиным, у которого в голове каша из Солженицына с Фиделем Кастро.

Рустем Адагамов

"Президент РФ" находится в сумеречном состоянии

Сегодняшняя речь Путина на Валдайском форуме еще раз подтверждает, что т.н. "президент РФ" находится в сумеречном состоянии, он полностью дезориентирован и не в состоянии адекватно оценивать происходящее. Он не понимает, что на пустом месте угробил Россию –​ вот это очень плохо.

Наталья Маршалкович

Путин: Уверенность в своей непогрешимости –​ очень опасное состояние.

Золотые слова, драгоценный наш

Алексей Непомнящий

Путин в 2019-м: Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап

Путин в 2022-м: Запад цап-царап –​ и прикарманил наши валютные резервы

Что-то пошло не так(((((((((((((((

Сергей Митрофанов

Значит, проблема в том, что народы не хотят, чтобы Запад (ООН) ими руководили. Не понимаю, Путину шлют приказы с Запада, а он такой: "Не буду!"?

Они ему: "Ну ты там кончай людей убивать, может автопром свой восстановишь, полезнее будет?"

А он: "Не, в этом мое суверенное право. Мы тут с людоедами посовещались и решили вас не слушать".

Григорий Голосов

Ему просто не нравится всё, что сейчас существует, гори оно синим пламенем

Экспертов в Валдайском клубе много, но некому, совсем некому объяснить Владимиру Владимировичу, что Бреттон-Вудская система валютного регулирования прекратила свое существование в 1971 году, так что зря он на нее сердится и хочет демонтировать. Возможно, Бреттон-Вудская система ему даже понравилась бы, поскольку в ее основе лежали фиксированная цена золота и твердые валютные курсы. Но, наверное, эксперты Валдайского клуба знают, что таким способом Путину не угодишь. Ему просто не нравится всё, что сейчас существует, гори оно синим пламенем. Подобно декадентке Гиппиус, он хочет того, чего нет на свете. В отличие от Гиппиус, у него есть атомная бомба, и при этом нет пары Мережковский –​ Философов, с помощью которой усмирялись бы особо сильные эмоции. Пара Пригожин –​ Кадыров есть, но имеет, как кажется, прямо противоположный эффект.

Но нашлись и блогеры, которые отыскали в потоке путинского красноречия какой-то смысл.

Сергей Шмидт

Поиск баланса сил и интересов выглядит сейчас более разумным, нежели стремление удержать однополярность

Сопротивление однополярной гегемонии ведущих стран Запада было в каком-то смысле неизбежным. Если Россия проиграет затеянную ею очень рискованную игру, если гегемония будет восстановлена вопреки настроениям участников нынешнего "Валдая" и вопреки заявленной его ключевой теме ("Мир после гегемонии"), место России, как главного сопротивляющегося субъекта, займет кто-нибудь другой. Отменить закон, согласно которому никому и никогда не удастся построить вертикаль власти ни в мировой политике, ни в мировой экономике, не сможет никто. Поэтому поиск баланса сил и интересов выглядит сейчас более разумным, нежели стремление удержать однополярность. Однако, это оправданное сопротивление гегемонии не предполагает обязательного кровопролития и человеческих страданий, за которые в этом году Россия несет серьезную ответственность. В конце концов, можно было "пойти по китайскому пути", как у нас любят говорить про упущенные возможности во времена перестройки в СССР. Что поделать, мы второй раз "не пошли по китайскому пути" и теперь надо нести за это ответственность – и президенту Путину и всем нам, гражданам России...

Многие обратили внимание на заявление Путина, что это он распорядился, чтобы Шойгу предупредил западных политиков об украинской "провокации с использованием грязной бомбы".

Игорь Эйдман

Путин признался, что лично дал указание Шойгу звонить министрам обороны ведущих стран мира по поводу украинской "грязной атомной бомбы". Похоже, что этот параноик реально верит в грязную бомбу, биолаборатории, генетическое оружие и прочий бред, который несёт в эфире.

Сталин верил, что окружен врагами народа и вредителями, которые заражают колхозный скот ящуром

Это уже было в истории России. Другой параноик, Сталин, верил, что окружен врагами народа и вредителями, которые заражают колхозный скот ящуром, пытаются продать Владивосток японцам, гробят его соратников заведомо неправильным лечением. Он заставлял чекистов находить подтвержения своим бредовым подозрениям. А те сочиняли ему донесения и уголовные дела, соответствующие его параноидальной картине мира.

Похоже, сейчас тоже самое. Дедушка болен и живёт в плену параноидальных фантазий, а чекисты, чтобы сохранить свои должности, сочиняют жуткие истории, рационализирующие его болезненные страхи. Мол, все так и есть, товарищ Путин, вы чрезвычайно прозорливы, враги хотят завладеть вашими какашками, чтобы уничтожить Россию, но мы бдим.

Михаил Ходорковский

Конспирология, но я бы вообще не удивился, если бы оказалось, что российские власти попросту "потеряли" отработанное ядерное топливо и теперь так пытаются подстраховаться

Прозвучали в речи Путина и очередные обоснования "СВО".

Александр Скобов

Объясняя причины нападения на Украину, Путин сделал ценное признание. За восемь лет Украина построила глубоко эшелонированную оборону на Донбассе. Если бы "мы" еще немного подождали, Украина построила бы такую же оборону по всей границе.

Таким образом, Путин очень четко обозначил контуры того "нового мирового порядка", за который он ведет войну. Один из основополагающих принципов этого "порядка" – ближайшие соседи России не должны иметь возможность от нее защищаться. Россия должна иметь возможность вооруженного вмешательства по своему усмотрению в дела своих ближайших соседей. Пока – ближайших соседей.

«Новый мировой порядок» Путина – это старый нацистский «мировой порядок»

Ну да, тут и бывший зиц-президент Медведев несколько дней тому назад в очередной раз отжег: любое государство вправе защищать свои интересы на территории другого государства. Слукавил, шельма. Не любое. Только особенное. В чем его особенность? И тут я вспомнил, как пару лет назад Путин высказался о причинах Второй мировой войны. Он увидел эти причины в том, что дряблые "буржуазные демократии" пытались "стреножить мощное, волевое государство".

"Новый мировой порядок" Путина – это порядок, при котором "мощные волевые государства" диктуют свою волю всем остальным. Никакой этот порядок не новый. Это старый нацистский "мировой порядок". Хотите жить при таком порядке – трендите дальше о немедленном прекращении огня и сохранении лица Путину.

В общем, "программной речи" из этого валдайского выступления явно не вышло – но это и к лучшему, считают комментаторы.

Константин Калачев

Песков заявил, что выступление Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать. На "эзоповом" языке это означает, что ядерная война в ближайшие дни не произойдет. Дадут время на изучение речи Путина. Да и сам Путин еще не разобрался до конца с историей и не вынес Ленина из мавзолея. Вот когда вынесет, тогда точно конец фильма.

Тимур Олевский

Но есть и хорошие новости: судя по речам, ядерная война на ближайшие десять лет откладывается.

Иннокентий Буковский

Вообще, если кто говорит "Сейчас я произнесу историческую речь", то явно человек не в себе.

Речь станет исторической со временем. Или не станет.

[Проиграй] Англия во Второй Мировой, и над речами Черчиля бы ухохатывались.

[Проиграй] Запад Холодную войну, и Фултонская речь была бы предметом вечных шуток.

И вот человек с экономикой в 1,5 процента мировой выходит и сообщает про историчность своей речи о переделе мирового порядка.

Ну давай. Флаг в руки.

Только потом не надо страдать, что над тобой смеются.

Алхас Абгаджава

Вообще стоит отметить, что президент явно желает войти в историю с какой-нибудь своей великой речью. Придворные всячески убеждают его и окружающих, что таковой была "мюнхенская речь" и должна стать вчерашняя.

Жаль, что ни окружение президента, ни он сам так и не поняли, что любую речь великой делают великие дела, а не великие слова.

Ещё до нашей эры спартанцы ответили македонскому царю Филиппу на его ультиматум одним словом "Если…"

А царю Ксерксу на предложение "сложи оружие" царь Леонид ответил "приди и возьми".

Почему такие простые слова прожили века и вызывают восхищение?