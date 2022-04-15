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Лидер группы "Элизиум" дважды извинился за антивоенный концерт

Здание ФСБ в Москве

Лидер российской рок-группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов дважды на камеру сказал, что концерт, прошедший 9 апреля, не был спланированной антивоенной акцией, а бело-сине-белый флаг, на фоне которого выступали музыканты, не был "акцией солидарности с кем-либо".

Как отмечает "Новая газета. Европа", ролик с участием Кузнецова распространяли прокремлевские телеграм-каналы.

Аналогичный ролик появился в соцсетях группы. В нем Кузнецов слово в слово повторяет текст извинения, но уже на фоне здания ФСБ на Лубянке. Видео сопровождает подпись "Дублируем заявление. Если кто-то чего-то не понял".

9 апреля группа организовала концерт, на котором исполнила "Танкам место в музее" и песни на украинском языке. Во время выступления на экране за музыкантами транслировался бело-сине-белый флаг с символом антивоенного движения.

16 апреля у группы "Элизиум" был запланирован концерт в Санкт-Петербурге. Однако 14 апреля коллектив сообщил о его переносе. Новая дата пока не назначена.

В феврале прошлого года "Элизиум" выпустил композицию "Привет, это Навальный", основанную на письме политика, которое он написал после замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Также группа записала песню и клип "Жыве Беларусь", они посвящены белорусским протестам, начавшимся летом 2020 года.

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