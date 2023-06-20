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Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев записал видеоизвинение полицейскому

Солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев записал видеоизвинение полицейскому, которому показал "непристойный жест" после сорванного концерта. Музыкант сказал, что сожалеет о произошедшем и уже извинился перед полицейским лично. Запись выложена в инстаграме.

56-летний Кортнев занимает антивоенную позицию, критикует российские власти за войну в Украине. Несколько концертов его группы были отменены. В феврале концерт в Новосибирске был сорван сотрудниками полиции и МЧС, под предлогом задымления в соседнем помещении.

После срыва выступления Кортнев был задержан. Тогда он показал полицейскому жест, за который сейчас извиняется. Против музыканта было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

В Следственном комитете расследованием случившегося занимался отдел особо важных дел, сообщал ТАСС. Максимальное наказание по этой статье — до года исправительных работ. Котнев называл преследование незаслуженным.

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