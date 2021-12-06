Бывший лидер Мьянмы получила четыре года тюрьмы

Суд в Мьянме приговорил к четырём годам тюрьмы бывшего госсоветника страны и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Её признали виновной в подстрекательстве и нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса.

Это первый приговор в отношении Аун Сан Су Чжи после прихода зимой к власти хунты. Экс-советнику предъявлены ещё несколько обвинений. Общий срок лишения свободы по ним может достигнуть более 100 лет.

Аун Сан Су Чжи 76 лет. В 2016 году она заняла пост госсоветника и фактически возглавила правительство Мьянмы.

1 февраля военные свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа её партии "Национальная лига за демократию" на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций. В конце июля итоги выборов были отменены.

Вскоре после прихода к власти хунты в Мьянме начались массовые протесты. Во время их разгона погибли более тысячи человек.