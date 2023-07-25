Лидер партии Норвегии ушёл в отставку после кражи очков в аэропорту

В Норвегии лидер леворадикальной партии "Красные" (Rødt) Бьорнар Мокснес подал в отставку после того, как его уличили в краже солнцезащитных очков Hugo Boss.

По данным Politico, инцидент произошёл в магазине в аэропорту Осло 16 июня. Политик попал на камеры видеонаблюдения. Ролик быстро распространился в интернете.

Мокснес сначала ушёл на больничный, а в понедельник, 24 июля, объявил об отставке.

"Многие люди спрашивали меня, как я мог сделать такую глупость. У меня нет адекватного объяснения. В чем я абсолютно уверен, так это в том, что я сделал что-то не так, и я должен принять последствия этого", — написал политик в фейсбуке. Он уточнил, что что сохранит членство в партии и пост депутата парламента.

Мокснес возглавлял "Красных" 11 лет. Своей целью партия называет уменьшение уменьшение имущественного неравенства в Норвегии. В парламенте у партии восемь мест из 169.

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