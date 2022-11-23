Лидер "Совета матерей и жен" пожаловалась на слежку

Лидер "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова пожаловалась на слежку и попытку неизвестных сорвать круглый стол с Минобороны, назначенный на 23 ноября. Для участия в нём члены организации специально приехали из регионов в Москву.
"За нами следят. У подъезда стояла машина с людьми. Потом эти люди начали нас преследовать, не скрываясь. И сейчас они идут за нами, несколько человек, — рассказала Цуканова в телеграм-канале организации. — Вместо того, чтобы отреагировать на обращение женщин, они отправляют каких-то людей из силовых ведомств, чтобы они следили за активными общественниками".
Участницы совета считают, что таким образом власти пытались запугать их и сорвать круглый стол — на эту встречу, помимо министра обороны Сергея Шойгу, приглашены главы МВД и Следственного комитета Владимир Колокольцев и Александр Бастрыкин.
Позднее Цуканова сообщила, что круглый стол все-таки состоится.
- Ольга Цуканова — мать 20-летнего срочника, который служит в Астраханской области. Его, по словам матери, уже дважды пытались отправить в Украину, предварительно сменив его статус со срочника на контрактника в воинской части. Пытаясь не допустить этого, Цуканова вместе с другими матерями организовала "Совет матерей и жен". Их основное требование — отвести срочников из зоны обстрелов и не направлять мобилизованных на передовую. Женщины пишут обращения с жалобами на незаконную мобилизацию и призывают власти России к началу мирных переговоров с Украиной.
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