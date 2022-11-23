Лидер "Совета матерей и жен" пожаловалась на слежку

Лидер "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова пожаловалась на слежку и попытку неизвестных сорвать круглый стол с Минобороны, назначенный на 23 ноября. Для участия в нём члены организации специально приехали из регионов в Москву.

"За нами следят. У подъезда стояла машина с людьми. Потом эти люди начали нас преследовать, не скрываясь. И сейчас они идут за нами, несколько человек, — рассказала Цуканова в телеграм-канале организации. — Вместо того, чтобы отреагировать на обращение женщин, они отправляют каких-то людей из силовых ведомств, чтобы они следили за активными общественниками".



Участницы совета считают, что таким образом власти пытались запугать их и сорвать круглый стол — на эту встречу, помимо министра обороны Сергея Шойгу, приглашены главы МВД и Следственного комитета Владимир Колокольцев и Александр Бастрыкин.

Позднее Цуканова сообщила, что круглый стол все-таки состоится.