Лидера "России Свободы" арестовали за подготовку к митингу в Пятигорске

Суд в Ставропольском крае признал руководителя движения "Россия Свобода" Григория Чудинова виновным в призывах к несогласованному массовому мероприятию и назначил ему пять суток ареста. Активист анонсировал в социальных сетях призыв выходить на улицы в связи с несогласием с результатами выборов в Госдуму, сообщает Кавказ.Реалии.

В постановлении суда говорится, что 21 сентября Чудинов на своей странице в социальной сети "Одноклассники" и в группе "Россия Свобода" агитировал проводить публичные мероприятия без согласования с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

После задержания Чудинова 23 сентября он, предположительно, находясь в отделе полиции, записал видеообращение, в котором просил не выходить на несогласованные акции 25 и 26 сентября в Пятигорске, Георгиевске и Лермонтове.

Центральная избирательная комиссия России официально признала состоявшимися выборы в Госдуму, которые прошли 17–19 сентября, и утвердила их результаты. Согласно официальным итогам выборов, "Единая Россия" получит в Госдуме 324 места. В парламент также прошли КПРФ – 57 мандатов, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ​ЛДПР – 21, а также партия "Новые люди" - 13 мандатов. В Думе также будет по одному представителю партий "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и пять самовыдвиженцев, поддержанных властью.

В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней приняли участие несколько сотен человек. Во время голосования было зафиксировано довольно много нарушений, но больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции вызывает процедура дистанционного электронного голосования, применённая на выборах в Госдуму впервые.