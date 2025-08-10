Лидеры ЕС подчеркнули необходимость защиты интересов Украины

Европейские лидеры приветствовали планы президента США Дональда Трампа встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны в Украине. При этом они подчеркнули необходимость защищать интересы безопасности Украины и Европы.

Эти интересы включают "необходимость прочных и надежных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность", говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

"Украина имеет свободу выбора своей судьбы. Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины", – сказано в заявлении.

Европейские лидеры также подтвердили свою приверженность принципу недопустимости изменения международных границ силой. "Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", – говорится в публикации.

Украина полностью поддерживает заявление европейских лидеров, сообщил президент страны Владимир Зеленский. "Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Украина и страны Европы представили США свой план прекращения войны. В соответствии с этим планом, любые шаги по заключению мирного соглашения должны предприниматься после полного прекращения огня, обмен территориями возможен только на взаимной основе, в случае территориальных уступок Украина должна получить твёрдые гарантии безопасности, включая возможность членства в НАТО.