Лидеры G7 выразили поддержку Украине и мирным усилиям Трампа

Лидеры стран "Группы семи" (G7) в четвёртую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля в совместном заявлении выразили "непоколебимую поддержку" Украине в защите её территориальной целостности и права на существование, свободы, суверенитета и независимости.

Текст заявления опубликован на сайте Европейской комиссии. В нём также выражается поддержка усилий президента США Дональда Трампа "по достижению этих целей путём инициирования мирного процесса и привлечения сторон к прямому диалогу". В заявлении также говорится о поддержке гарантий безопасности для Украины в рамках "Коалиции желающих" и о том, что Европа должна играть ведущую роль в процессе мирных переговоров, при этом только Украина и Россия могут достичь мирного соглашения.

В тексте также говорится о поддержке энергетики Украины и обеспечении ядерной безопасности, возвращении вывезенных в Россию украинских детей и гуманитарной помощи.

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада. Из опубликованного текста следует, что заявление одобрили все лидеры этих стран, включая президента США. Белый дом его не комментировал.

Администрация Трампа отказалась от прямой военной поддержки Украины и сосредоточилась на попытках мирного урегулирования конфликта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, Белый дом хотел бы добиться завершения российско-украинской войны до 4 июля, когда в США будут отмечать 250-летие Декларации независимости.

Большинство стран ЕС, Великобритания, Канада и ряд других стран оказывают поддержку Украине в рамках так называемой Коалиции желающих. В день четвёртой годовщины войны России против Украины в Киев прибыли глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Евркомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В Киеве в десятый раз с начала войны. Чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину в финансовом и военном отношении, [в том числе] в течение этой суровой зимы. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины", – написала фон дер Ляйен в сети Х. В Киев приехали также президент Финляндии Александр Стубб и премьер Дании Метте Фредериксен. Лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приняли участие в онлайн-конференции "Коалиции желающих". Её лидеры также приняли совместное заявление, в котором призвали Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня. Они также приветствовали усилия США по проведению мирных переговоров, в которых, как отмечается в совместном заявлении, "должны участвовать все заинтересованные стороны, когда на карту поставлены их интересы".

Лидеры также подтвердили свою приверженность усилению экономического давления на Россию, в том числе посредством дополнительных санкций, и осудили атаки России на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

Британский премьер Кир Стармер в своём выступлении обвинил российского президента Владимира Путина в том, что именно он препятствует движению вперёд на мирных переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что война закончится тогда, когда Путин поймёт, что не способен победить.

Говоря о кредите Украине в 90 миллиардов евро, предоставление которого блокирует Венгрия, фон дер Ляйен отметила, что "тем или иным образом" эти средства будут переданы Киеву. Она также призвала Украину ускорить ремонт нефтепровода "Дружба", повреждённого после российских ударов. Венгрия и Словакия обвинили Украину в том, что она затягивает ремонт и тем самым срывает поставки российской нефти в эти страны. Зеленский в своём выступлении призвал Венгрию по этому вопросу обращаться в Москву.

Он также призвал установить 2027 год как дату вступления Украины в ЕС. Фон дер Ляйен отметила, что страна находится на пути в Евросоюз, но не стала говорить о конкретных сроках - по этому вопросу в ЕС нет консенсуса.