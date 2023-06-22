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Джо Байден и Нарендра Моди провели переговоры в Белом доме

На снимке слева направо: первая леди США Джилл Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден. Вашингтон, 22 июня 2023

Президент США Джо Байден приветствовал "новую эру" в американо-индийских отношениях, отметив развитие экономических связей и сотрудничество в области обороны. Агентство Reuters обращает внимание на то, что в Вашингтоне и Дели учитывают растущее глобальное влияние Китая.

Байден в четверг принял в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди. По словам президента США, отношения между Вашингтоном и Дели будут многое определять в 21-м веке. Обе стороны обменялись взглядами на двусторонние отношения в контексте вызовов, исходящих от Китая. Как отмечает "Голос Америки", США хотят усилить роль Индии в регионе в противовес Китаю и подтолкнуть Дели к отказу от российских вооружений.

Правозащитники США выражают обеспокоенность притеснением религиозных меньшинств в Индии. Реагируя на эти настроения, Джо Байден подчеркнул значение религиозного плюрализма.

Моди заявил, что общества США и Индии основаны на демократических ценностях, и обе страны гордятся своим разнообразием.

Телеканал CNN, отмечая большую популярность индийского премьера в своей стране, обратил внимание на то, что Нарендра Моди в последние годы "дрейфует" в сторону авторитаризма. Это вызывает беспокойство на Западе. Моди проявил нетерпимость к инакомыслию, оказывал давление на журналистов и, как подчеркивают правозащитники, усилил дискриминацию мусульман.

Более детальная информация о содержании переговоров Нарендры Моди и Джо Байдена ожидается после сегодняшнего выступления индийского премьера перед обеими палатами Конгресса США.

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