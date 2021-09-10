Лидеры США и Китая впервые за более чем полгода поговорили по телефону

Состоялся первый за семь месяцев телефонный разговор лидеров США и Китая – двух ведущих экономик мира, отношения между которыми остаются напряженными из-за множества претензий и споров.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели "глубокую, стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, в которых наши интересы сходятся, а также вопросы, по которым наши интересы, ценности и ожидания не совпадают", говорится в заявлении Белого дома.

С момента инаугурации Байдена на пост президента в январе нынешнего года это всего лишь его второй разговор с главой КНР.

Напряженность в отношениях между странами уже несколько лет связана, в том числе, с вопросами торговли, кибербезопасности и прав человека. В последнее время Соединённые Штаты также критикует Пекин за, как считают в Вашингтоне, непрозрачность в том, что касается происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19. Пандемия этой болезни началась с Китая.

Среди других причин недовольства со стороны США – проблемы, связанные с Тайванем и территориальные споры в Южно-Китайском море.

В числе сфер, названных общими для сотрудничества, борьба с изменением климата, предотвращение ядерного кризиса на Корейском полуострове и обеспечение устойчивости двух экономик для поддержания глобального роста.

Как подчёркивается в заявлении Белого дома, Джо Байден дал ясно понять, что США хотят здоровой и ответственной конкуренции между странами, которая не перерастёт в конфликт.

В сообщении китайского государственного вещателя CCTV по поводу переговоров отмечалось, что Си Цзиньпин указал Джо Байдену на "серьёзные трудности", создаваемые действиями Вашингтона. По словам Си, которые приводит китайский вещатель, "верно выстроенные отношения крайне важны для будущего и судьбы всего мира".

Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода: