Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча", приза, который вручается лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.

Церемония вручения награды прошла в театре Шатле в Париже.

Вторым по итогам голосования стал игрок "Манчестер Сити", норвежец Эрлинг Холанд, третьим — нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Всего в списке претендентов числились 30 футболистов.

36-летний Лионель Месси — единственный футболист, получавший эту награду столько раз. Пять раз её обладателем становился Криштиану Роналду, по три раза — Мишель Платини, Марко ван Бастен и Йохан Кройфф.

В этом году приз второй раз вручался по итогам сезона, а не календарного года. В прошлом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 20 результативных передач в 41 матче за "ПСЖ", с которым выиграл чемпионат Франции. В декабре Месси выиграл чемпионат мира в Катаре со сборной Аргентины и был признан самым ценным игроком турнира. Летом Месси перешел в американский клуб "Интер Майами", с которым выиграл Кубок лиг.

Награда "Золотой мяч" была учреждена в 1956 году, она является главной индивидуальной наградой в футболе. Лучшего футболиста мира заочно выбирают 180 спортивных обозревателей.