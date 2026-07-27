Литва может обязать ряд граждан РФ при въезде осуждать агрессию

МИД Литвы предлагает запретить въезд в страну для граждан Беларуси и России, которые собираются работать в сферах образования и науки, культуры, спорта и развлечений, если они занимались такой деятельностью на оккупированных украинских территориях, а также "прямо или косвенно поддерживают полномасштабную войну против Украины или участвовали в ней". Предлагается, чтобы россияне и белорусы, которые хотят приехать в Литву в вышеперечисленных целях, подписывали декларацию с осуждением российской агрессии против Украины и поддержкой Хартии ООН и её принципам, независимости и суверенитету Украины, сообщает Delfi.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины", сообщает LRT.

Кроме того, законопроектом гражданам Беларуси и России с литовским ВНЖ запрещается покупать недвижимость вблизи стратегических объектов и военных полигонов. Поправки распространяются и на принадлежащие им юридические лица. МИД Литвы также предлагает запретить покупать недвижимость в стране гражданам Беларуси, не имеющим литовского ВНЖ. По отношению к гражданам России такая мера уже действует с 2023 года.

Если закон будет принят, он может начать действовать с 1 января 2027 года.