Минобороны Литвы оснащает мосты на границе с Россией и Беларусью "инженерными конструкциями для крепления взрывчатых веществ", сообщает LRT со ссылкой на ведомство.

Эти меры предпринимаются в рамках подготовки к созданию Балтийской линии обороны на фоне опасений возможного вторжения со стороны России.

"Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы", – сообщили военные. В руководстве вооруженных сил страны отметили, что меры были согласованы еще в июле 2024 года.

Речь идет о создании линии обороны вблизи Балтийского моря на границах с Калининградской областью России на юго-западе и с Беларусью на юго-востоке.

Также военные сообщили, что возле границы уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых заграждений, а для защиты ключевых дорог сажают деревья и углубляют ирригационные каналы: в мирное время они снабжают водой сельскохозяйственные угодья, а в случае войны их планируют использовать как траншеи или дополнительные противотанковые заграждения.