Минобороны Литвы оснащает мосты на границе с Россией и Беларусью "инженерными конструкциями для крепления взрывчатых веществ", сообщает LRT со ссылкой на ведомство.
Эти меры предпринимаются в рамках подготовки к созданию Балтийской линии обороны на фоне опасений возможного вторжения со стороны России.
"Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы", – сообщили военные. В руководстве вооруженных сил страны отметили, что меры были согласованы еще в июле 2024 года.
Речь идет о создании линии обороны вблизи Балтийского моря на границах с Калининградской областью России на юго-западе и с Беларусью на юго-востоке.
Также военные сообщили, что возле границы уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых заграждений, а для защиты ключевых дорог сажают деревья и углубляют ирригационные каналы: в мирное время они снабжают водой сельскохозяйственные угодья, а в случае войны их планируют использовать как траншеи или дополнительные противотанковые заграждения.
- В октябре стало известно, что Литва, Латвия и Эстония разрабатывают план массовой эвакуации населения в случае российского вторжения: страны готовятся к тому, что эвакуация может затронуть примерно 1,2 млн человек из около 6,2 млн жителей.
- Латвия прогнозирует, что в случае нападения России свои дома могут покинуть треть из 1,9 млн жителей страны (около 630 тысяч человек). Также власти страны изучают возможность демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. Эстония с 2025 года строит 600 бетонных бункеров на границе с Россией и собирается там же возвести военную базу.
- Кремль отрицает планы по вторжению в европейские страны.