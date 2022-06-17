Литва прекращает транзит части грузов в Калининградскую область

Литовские железные дороги в ночь с пятницы на субботу перестанут осуществлять транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Об этом они уведомили руководство региона, сообщил губернатор Калиниградской области Антон Алиханов.

Под запрет ЕС попало почти 50 процентов всех грузов, доставляемых из регионов России. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга - Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров. По словам главы региона, запретив транзит грузов в Калининградскую область, Литва грубо нарушила правила её вступления в ЕС.

Калининградская область - российский анклав, граничащий с Литвой и Польшей. Железнодорожное пассажирское сообщение с ним осуществляется через территорию Литвы без изменений, а самолёты летают над Балтийским морем, поскольку воздушное пространство стран ЕС для России закрыто.

В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, в котором, среди прочего, расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.