Литва выделит Украине пакет военной помощи на 200 миллионов евро

Литва выделит Украине новый пакет военной помощи объёмом в 200 миллионов евро. Об этом объявил президент страны Гитанас Науседа на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М5777», - уточнил он. Кроме того, Науседа заявил, что Литва намерена продолжать обучение у себя украинских военнослужащих и укреплять сотрудничество в области оборонной промышленности.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Литвы за поддержку, особенно отметив вклад литовских специалистов в противовоздушную оборону Украины и борьбу с дронами.

Зеленский в среду приехал в Вильнюс, его визит заранее не анонсировался. Далее он посетит другие страны Балтии — Латвию и Эстонию. Помимо обстановки на фронте и военной поддержки Украины, он обсудит с главами балтийских государств перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО.