Лиз Аллен в интервью РСЕ/РС: поддержка Украины важна для США

Заместитель госсекретаря США Лиз Аллен в интервью РСЕ/РС 1 ноября рассказала, что администрация Байдена планирует предоставить помощь и Израилю, и Украине. Высокопоставленный американский дипломат рассказала, что для США критически важно вместе с союзниками по НАТО поддерживать Украину. В то же время Вашингтон направляет помощь Израилю. Эта помощь частично адресована и палестинцам в секторе Газа.

В беседе с корреспондентом РСЕ/РС Аллен отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в сенатском комитете убедительно разъяснили необходимость увеличения помощи Украине наряду с ресурсной поддержкой Израиля.



Их показания стали частью усилий администрации Байдена, направленных на убеждение конгрессменов в необходимости одобрения почти 106-миллиардного дополнительного финансирования как Израиля, так и Украины.

Заместитель госсекретаря США Лиз Аллен рассказала корреспонденту РСЕ/РС, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) настаивает на раздельном рассмотрении запросов от Израиля и Украины. Тогда Палата представителей сможет обеспечить прохождение запросов через голосование.

На вопрос о том, сможет ли администрация Байдена одержать верх в политическом дискуссии вокруг финансирования, Аллен ответила: "Да, сможет. Мы будем на этом настаивать".



На заседании за закрытыми дверями Джонсон сказал, что недавний запрос Украины на получение пакета помощи, связанного с ассигнованиями на пограничную безопасность [на юго-востоке США], мог бы быстро пройти рассмотрение в Конгрессе - после одобрения конгрессменами 14,5 миллиардов долларов на поддержку Израиля.