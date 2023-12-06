Лиз Чейни рассматривает возможность участия в президентских выборах

Лиз Чейни, бывший член Палаты представителей от Республиканской партии и критик экс-президента Дональда Трампа, заявила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2024 году от третьей партии.

"Мы сталкиваемся с угрозами, которые могут стать экзистенциальными для Соединенных Штатов, и нам нужен кандидат, способный справиться со всеми этими проблемами, разрешить их и противостоять им", – сказала Чейни.

Она заявила, что планирует принять решение о выдвижении своей кандидатуры в ближайшие месяцы, сообщило агентство Reuters.

57-летняя Чейни, не сумевшая добиться переизбрания в 2020 году, когда среди её однопартийцев были сильны протрамповские настроения, была главным республиканцем в комитете Палаты представителей, расследовавшем нападение приверженцев Трампа на Капитолий с целью отменить поражение, которое он потерпел в ходе выборов от демократа Джо Байдена.



Чейни убеждена, что еще одно президентство Трампа стало бы угрозой американским демократическим институтам.



"Я считаю, что демократия в стране в опасности – очевидно, в результате сохраняющейся власти Дональда Трампа в Республиканской партии – и что демократия находится под угрозой и на международном уровне", – сказала она.

Лиз Чейни – дочь американского политика Дика Чейни, республиканца, работавшего в администрациях четырёх президентов США. В администрации Дж. Буша-старшего он был министром обороны. С января 2001 по январь 2009 года занимал должность вице-президента США в администрации Дж. Буша-младшего.