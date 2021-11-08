Льва Пономарёва оштрафовали по закону о "СМИ-иноагентах"

Суд в Москве оштрафовал правозащитника и основателя движения "За права человека" (признано "иноагентом") Льва Пономарёва (признан "СМИ-иноагентом") на 10 тысяч рублей по протоколу о нарушении требований к "СМИ – иностранным агентам". Об этом сообщает "Медиазона" (признана "СМИ-иноагентом") со ссылкой на защитника Пономарёва Константина Котова.

Пономарёва обвинили в том, что он опубликовал в фейсбуке, инстаграме и твиттере посты без пометки о том, что он признан иноагентом. Согласно протоколу, маркировки в записях либо не было, либо она не соответствовала требованиям.

В конце декабря 2020 года Министерство юстиции России внесло Льва Пономарева в реестр лиц, признанных "СМИ – иностранными агентами". Он стал одним из первых граждан - физических лиц, внесённых в этот реестр, ранее в нём были только организации. Это было сделано якобы на основании данных Росфинмониторинга, из которых следует, что правозащитник получал деньги из за границы и делал репосты записей иностранных СМИ. Пономарёв оспаривал статус иноагента в суде, но проиграл дело.

В 2021 году в реестре "СМИ-иноагентов" находится более 50 журналистов, в том числе корреспонденты, сотрудничающие с Радио Свобода, Север.Реалии и телеканалом "Настоящее Время". Кроме журналистов в реестр внесли активистов движения "Голос" (признан "иноагентом"), которые занимались независимым наблюдением за выборами в России. Попавшим в реестр "СМИ-иноагентов" необходимо отчитываться перед Минюстом о получаемых денежных средствах и их тратах, а также маркировать каждую запись в соцсетях, в том числе и репосты.