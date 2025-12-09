Льва Шлосберга внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс в свой перечень террористов и экстремистов политика и замглавы партии "Яблоко" Льва Шлосберга.

Ранее псковский суд отправил его до 2 февраля в СИЗО по делу о так называемых фейках о российской армии. С 1 июня обвиняемые по этой статье могут быть внесены в реестр ещё до решения суда.

О том, что против оппозиционного политика возбуждено новое уголовное дело по тяжкой статье о так называемых фейках, стало известно утром 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе "Яблока", поводом стал репост публикации в телеграм-канале, сделанный в феврале 2022 года. Содержание поста не уточняется.

Ранее против Шлосберга уже возбуждали два уголовных дела. По делу о неисполнении обязанностей "иноагента" 5 ноября суд в Пскове приговорил его к 420 часам обязательных работ. Второе дело – о повторной дискредитации армии – было связано с публикацией записи дебатов в соцсети "Одноклассники", где политик призывал к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной.

Шлосберг – один из немногих российских политиков, которые остаются в стране и публично выступают против войны. При этом Шлосберг сам подчёркивал, что старается быть в публичных выступлениях осторожным, чтобы не попасть под статьи, по которым привлекают к ответственности противников войны в Украине.