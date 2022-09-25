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Фанайлова: Вавилон Москва
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Львов и русские книги
25 сентября 2022
Елена Фанайлова
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Львов и русские книги
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Львовский книжный форум, московские литераторы. Архив 2008
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Другие материалы
25 сентября 2022
Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Львов и русские литераторы (архив 2008). 2. Симона Вейль, "Тетради".
18 сентября 2022
Фанайлова: Вавилон Москва
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04 сентября 2022
Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Пять женщин против войны. 2. Девушки и смерть.
04 сентября 2022
Пять способов сказать войне нет
28 августа 2022
Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Имперский синдром. 2. Опыт эвакуации.
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