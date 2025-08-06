Льву Шлосбергу на два месяца продлен домашний арест

Псковский городской суд продлил заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу содержание под домашним арестом до 8 октября в рамках уголовного дела о "повторной дискредитации армии". Заседание суда прошло в закрытом режиме - журналистов не пустили даже на оглашение решения по мере пресечения, отмечает RusNews.

Уголовное дело против Шлосберга было возбуждено в июне из-за размещенного в Интернете видео его дебатов с историком Юрием Пивоваровым на канале "Живой гвоздь", на которых Шлосберг призывал к немедленному прекращению огня в Украине. Шлосберг настаивает, что, вопреки утверждениям следствия, он не размещал в сети это видео.

10 июня дома Шлосберга, у его 96-летнего отца и в офисе псковского отделении "Яблока" прошли обыски. По делу о дискредитации армии Шлосбергу грозит до пяти лет лишения свободы. Под домашним арестом Шлосберг не может общаться со своим защитником дистанционно, что политик называл нарушением своих гражданских прав.

Против Льва Шлосберга также возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Минюст России внёс его в реестр "иностранных агентов" летом 2023 года.