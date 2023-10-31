Ллойд Остин: "Путин победит, если США прекратят помогать Киеву"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник, что Россия могла бы достичь своих целей в Украине, если бы США прекратили оказывать свою поддержку Киеву.

Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен дали показания на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям в связи с запросом президента Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов на финансирование амбициозных планов Украины, Израиля и укрепление безопасности вдоль пограничных линий США.

"Могу ручаться, что без нашей помощи Киеву российский президент Владимир Путин добился бы успеха в Украине", сказал Остин на слушаниях.

Убеждая участников слушаний в том, что поддержка партнёров жизненно важна для национальной безопасности США, Байден запросил 61,4 миллиарда долларов для Украины. Примерно половина этой суммы будет израсходована внутри США для производства вооружений, запасы которых уменьшились в ходе предыдущих поставок оружия Украине.

К настоящему времени, с февраля 2022 года, Конгресс США уже одобрил 113 миллиардов долларов для Украины, сообщило агентство Reuters.