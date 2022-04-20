Лободе, Вакарчуку и Данилко запретили въезд в Россию на 50 лет  

Свыше тридцати популярных в России украинских артистов попали в список лиц, которым на 50 лет запрещён въезд в Российскую Федерацию, сообщают "Известия".

Среди них - певица Светлана Лобода, певцы Дмитрий Монатик и Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, вокалист группы "Нервы" Евгений Мильковский, группа "Время и стекло", актриса Мила Савицкая.

Причины, по которым им запретили въезд в РФ, издание не указывает, однако известно, что все попавшие в список артисты выступили с резкой критикой военного вторжения российских войск на территорию Украины.

Российское вооружённое вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но с высокой долей вероятности речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.