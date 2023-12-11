Лондон создаёт службу по контролю за обходом санкций против России

Правительство Великобритании создаёт новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций, введённых против России в ответ на её военное вторжение в Украину.

Бюро применения торговых санкций (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) приступит к работе в начале 2024 года. Служба будет следить, чтобы компании не экспортировали продукцию в третьи страны для дальнейшей передачи России. Кроме того, она будет назначать штрафы за нарушение законодательства, а также передавать материалы ведомствам, уполномоченным возбуждать уголовные дела.

Одновременно, бюро будет помогать компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций.

Новая служба создается в дополнение к уже работающему Бюро применения финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation).

"Мы делаем все, чтобы остановить военную машину Путина. Это подразумевает и борьбу с теми, кто уходит от санкций, и лишение России технологий и доходов, которые нужны ей для продолжения преступной войны", - заявила заместитель министра по промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани, передаёт Русская служба Би-би-си.

На прошлой неделе Лондон в очередной раз расширил санкции, включив в список компании из Китая, Турции, Сербии, ОАЭ и Узбекистана, через которые в Россию поставляются находящиеся под ограничениями товары.

В британский ограничительный список включены более 30 человек. По данным Лондона, они связаны с разработкой и производством беспилотников и частей ракет, импортом электронных компонентов.

Санкции также введены против четырёх организаций, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по словам британского МИД, участвуют в торговле российской нефтью.