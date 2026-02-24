Лондон ввёл санкции против "Транснефти" и структур "Росатома"

Великобритания ввела новые санкции против России из-за продолжающейся войны против Украины.

В списке 297 позиций. Ограничения затронули компанию "Транснефть", которая, по данным британских властей, ответственна за транспортировку более 80% российского экспорта нефти. Введение ограничений против компании, как отмечается, "еще больше затруднит отчаянные попытки Кремля найти покупателей для своей нефти".

В список попали структуры "Росатома" – Rosatom Energy Projects и REIN Engineering, Rusatom Overseas.

Санкции направлены также против 48 нефтяных танкеров и 175 компаний, которые, как утверждается, входят в нефтяную сеть 2Rivers (Coral Energy), одного из крупнейших операторов теневого флота и крупного трейдера российской нефти. Financial Times писала, что не менее 48 компаний участвуют в отмывании топлива "Роснефти", в том числе Coral Energy.

Кроме того, в санкционный список включены 49 юридических и физических лиц, участвующих в поддержании России, включая международных поставщиков, которые предоставляют товары, компоненты и технологии для российского оружия.

По данным The Sanction Laws и "Интерфакса", среди подпавших под санкции "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", Фора-банк, банк "Ак Барс", Абсолют Банк, Транскапиталбанк, банк "Синара", Ланта-банк и банк "Аверс" (всего в список включили девять банков). Российские финансовые институты, как отмечают в британском правительстве, "играют жизненно важную роль в попытках России удержать доступ к международным рынкам и финансировать военные действия".

Под санкции попали грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV. Великобритания считает, что они распространяют "российскую дезинформацию".

"Это самый масштабный пакет мер со стороны Лондона с начала первых месяцев вторжения", – заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

