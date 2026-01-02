"Лошадка врывается красиво". Соцсети о "воскрешении" Дениса Капустина

Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустин не погиб в результате удара российского беспилотника. Глава военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов рассказал, что сообщение о гибели Капустина, которое появилось в официальном канале РДК 27 января, было частью спецоперации, которая позволила украинской разведке установить заказчиков и исполнителей покушения на Капустина. Кроме того, выделенные российскими спецслужбами на убийство командира РДК 500 тысяч долларов были "конфискованы" командиром спецподразделения "Тимур" ГУР. Сам Капустин продолжает выполнять боевые задачи в качестве главы РДК.

Распространенная реакция на эту новость среди части русскоязычных блогеров – ликование.

Евгения Чирикова:

Прекрасное начало года !)

Чудесное воскрешение )

Ксения Ларина:

Первый день года приносит нам очень хорошие новости)

Трамп шлёт Путину «черную метку» в виде ссылки на редакционную статью New York Post , в которой утверждается что Путин - это ложь, ненависть и смерть. «Как и в случае с Аляской, Путину предложили мир, а вместо этого он плюнул Америке в лицо».

Командир РДК Денис Капустин жив! ГУР Украины провел спецоперацию по предотвращению ликвидации Капустина спецслужбами России. И даже полмиллиона долларов забрал)

Браво Буданову! И долгой жизни Денису!

Иван Шавлов:

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, точнее НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Основатель РДК Денис Капустин жив

В Главном управлении разведки Украины заявили, что предотвратили покушение на основателя и командира Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина.

Утверждается, что у///ийство Капустина заказали российские спецслужбы. На это выделили $500 тыс. Спецоперация ГУР длилась больше месяца, и в результате жизнь командира удалось сохранить. Деньги за «у////ийство» Капустина, как уточняется, получила украинская сторона. Эти средства пойдут на усиление специальных подразделений.

О смерти Капустина 27 декабря сообщили в воюющем на стороне Украины РДК. Тогда заявлялось, что командир погиб «во время выполнения боевой задачи» на Запорожском направлении.

Сегодня, в день рождения Степана Бандеры, Денис Капустин празднует своё второе рождение

Всё больше россиян последнее время переходят на сторону Украины, хотя про РДК мало кто знал. Но за эту неделю про РДК узнали вообще все. Буданов, конечно, гений пиара

Буданов поздравил Капустина "с возвращением к жизни". Денис поблагодарил Кирилла, и сказал, что будет продолжать служить Украине и всем добрым людям (от Лиссабона до Владивостока).

Телеграм-канал "Честная депутатка":

Сначала сообщили, что Денис Капустин «погиб». Потом выяснилось, что погибла не реальность, а ожидания тех, кто уже поделил его голову.

Инсценировка смерти оказалась не некрологом, а успешно спланированной спецоперацией. Капустин жив, на связи, а полмиллиона долларов, приготовленных за его устранение, перекочевали не в карман киллера, а на нужды украинской разведки. Деньги, оказывается, тоже умеют воевать. Иногда даже на правильной стороне.

российская система снова сыграла сама с собой в шахматы и привычно просрала. Она поверила в красивую легенду, потому что ей очень хотелось верить. В смерть врага, в собственное всемогущество, в то, что все покупается и продается.

Буданов вышел на видеосвязь с «покойником» и это уже не служебный трюк, а маленький философский этюд. О том, как в этой войне умирают фейки, а не люди. И как те, кто десятилетиями торговал страхом, сами становятся жертвами собственной примитивности. История, конечно, напомнила Бабченко. Тогда тоже визжали про «обман общественности», «неэтично», «так нельзя». А на самом деле нельзя было одно — спокойно смотреть, как убивают. Все остальное оказалось допустимо.

Мораль простая и неприятная: в этой войне даже смерть больше не принадлежит тем, кто привык распоряжаться чужими жизнями. Иногда она просто встает, отряхивается и выходит в эфир.

Многие отмечают, что сообщение о гибели Капустина в конце прошлого года вызвало очередной виток дискуссии о политических взглядах главы РДК.

Татьяна Аникина:

Первый день нового 2026-го неожиданно вместо постпраздничного затишья принес много новостей.

Позитива мало, зато тот, что есть - о-го-го какой!

Жив Денис Капустин! И это означает провал очередной "ликвидационной" операции российских спецслужб. Охоту продолжать поганое дело это у них не отобъет, но многие головы, надеюсь, полетят. Туда им и....

Я рада. И непременно полюбопытствую, как будут выкручиваться все те "хорошие и либеральные", кто злорадствовал и плевался ядом Денису вслед.

Остальные новости одна мрачнее другой.

Десятки заживо сгоревших и сотня пострадавших на курорте в Швейцарии. Погибшие от петард, нападения на полицию и пожарных в Германии. Пожар в Амстердаме.

И российская атака на экопарк под Харьковом. Погибли почти все птицы, ранены львы, неизвестно состояние тигров... Эта осатаневшая орда yбивает все живое, до чего может дотянуться своими погаными ракетами, дронами и руками. И кто-то еще смеет поучать украинцев: мол, терпите и возлюбите, вам с ними жить...

Жить с нежитью?! Боже упаси…

Элли Кройс:

Денис Капустин (командир РДК) жив. Эта новость гремит последние несколько часов.

Сообщается, что российская сторона на ликвидацию Капустина потратила полмиллиона долларов. Но украинские спецслужбы сумели во время раскрыть вражеский план, совершить инсценировку убийства.

Знаете, пару дней когда все новостные порталы писали об убийстве командира РДК, я обратила внимание, что украинцы оплакивали Капустина, а русские либералы писали о погибшем гадости. Мол, он был ультраправый неонацист, и вообще боролся с путиным не воздушными шариками и фонариками, а огнестрельным оружием. А прекрасноликие русские либералы против любого насилия, а потому принимают только высокодуховные вегетарианские варианты борьбы. Против танка - воздушные шарики. Против дубинки и паяльника - на скамейку встать в носочках. А Денис с его классическими методами ведения войны с оккупантами был для высокодуховных "фуфуфу". А потому от них вслед Денису летел такой ярлык как "неонацист".

Денис свою связь с неонацистами всячески отрицал.

И тут любопытно следующее. Мой френд, этнический азербайджанец, воюющий прямо сейчас в составе Вооруженных сил Украины, оплакивал Дениса, когда вышла информация о его смерти.

Вряд ли бы азербайджанец (кавказец с мусульманским именем и фамилией) стал бы оплакивать смерть неонациста.

Так что российские либералы опять нихрена ничего не поняли.

Очень рада что Денис оказался жив и здоров. Героям слава!

Если одни вообще отрицают, что Капустин придерживается радикально националистических или даже неонацистских взглядов, то другие называют его "европейски ориентированным националистом" (хотя в 2019 году Капустину на 10 лет запретили въезд в ЕС).

Татьяна Пономарева:

ПО ПОВОДУ ОБВИНЕНИЙ В НАЦИЗМЕ БОЙЦОВ РДК И ИХ КОМАНДИРА

01.01.2026 Именно роспропаганда раздувает образы нацистов из этих людей. Послушайте последние интервью с самим Денисом, с Левкиным, с Кардиналом. Все они националисты, но европейски ориентированные националисты.

Когда-то давно я начала интересоваться темой национализма. Большую библиотеку собрала, читала труды на эту тему, аккумулировали новости, общалась с идеологом русских националистов - Константином Крыловым (он был моим фейсбучным другом до самой его смерти).

Я не поправела от этого, так как сама была много лет жертвой ксенофобии в Москве из-за моей кавказской внешности. Но стала кое-что понимать про националистов.

Сегодня я прихожу к мнению, что только им под силу справиться с русским народом - абсолютно правым и даже ультраправым по своей сути. Это не огульное обвинение. Это выводы, сделанные на основе почти 27 лет жизни в российской столице, а до этого - в провинции.

И самое главное, что люди из РДК - не имперцы и сегодня прямо поворачиваются к демократии. Говорят об этом постоянно как о новом для себя тренде, который им импонирует и который они хотят реализовать на практике.

Денис Капустин, на мой взгляд, это аналог Аш-Шараа в Сирии, который смог справиться с режимом Асадов (почти 60 лет правления этой династии). Да, на Аш-Шараа сделали ставку американцы. А украинцы делают ставку на Капустина. И возможно, это единственный верный выход.

Спецоперация ГУР с "гибелью" Капустина напоминает операцию СБУ по инсценировке гибели журналиста Аркадия Бабченко в Киеве в 2018 году. Как и Капустин, Бабченко оказался жив, а сообщение о его гибели и фотографии его "тела" были опубликованы для того, чтобы раскрыть участников и заказчиков покушения на Бабченко. Тогда это вызвало неоднозначные оценки в блогосфере.

Катя Марголис:

Новый год начался с чудес.

От души поздравляю всех участников, а особенно виновника торжества.

Помню, как обиделись хор.ру прежних выпусков, когда в результате аналогичной операции остался жив Аркадий Бабченко. Я тогда по наивности поражалась, что вместо радости видела сплошной хейт— мол, зря потратили свое драгоценное сочувствие. Эмпатии-то дефицит…

Сейчас, наверное, тоже побегут подчищать комментарии о «нацисте» и пр. Очень рекомендую некоторым перечитать собственные реплики под постом Andrey Volna….

Но все это мелочи по сравнению с тем, что живой человек жив. Слава Украине!

Остап Кармоди:

С одной стороны, хорошо, что Капустин жив.

С другой, не уверен, что нам был нужен римейк истории с Бабченко.

Сам Бабченко поздравил Капустина с "воскрешением".

Аркадий Бабченко:

Ну, что, вэлкам ту зе клаб, бро. Поздравляю. Рад, что живой.

Готовь теперь большую лопату.

Сейчас на тебя СТООООЛЬКО говна выльют.

Не так, погиб, не так воскрес. Зря скорбели.

В пост приглашаются все ценители морали в белых польтах.

Впрочем, и на меня, опять, чувствую, тоже.

По второму кругу.

Поздравляю ГУР и Дениса лично с отличной спецоперацией.

Ну, с новым годом.

Российские Z-блогеры поспешили написать, что фигура главы РДК незначительна, а сообщение о его гибели якобы сразу выглядело подозрительно.

Дмитрий Рогозин:

"Сдвинь брови, Капустин!"

Почему у предателей такое глупое и заискивающее выражение лица, перекошенное желанием придать себе значимость и героический вид? Этот качан капусты (на фото) разыграл, не выходя из кабинета, под эгидой креативного, но уже изрядно обленившегося Буданова из ГУР "спецоперацию" с "попыткой российских спецслужб ликвидировать лидера "Русского добровольческого корпуса ВСУ". Видимо, настолько к его персоне и собранным им нескольких артистичным власовцам у хохлов упал интерес, что пришлось пойти на крайние меры - инсценировку убийства. Даже цену себе назначил - 500 тысяч долларов! Якобы тупые и щедрые российские спецслужбы решили заплатить за ликвидацию этого урода пол лимона баксов !

Почему именно 500 т ? Наверное, это ему кажется пределом мечты. Как у Шуры Балаганова. Тому нужно было

для счастья шесть тысяч четыреста рублей,

а этому мордастому фашисту - 500 тысяч баксов

Какой-то мелкий фашист нынче пошёл.

Во всем этом перформансе я обратил внимание на то, что бандеровцы как во власти в Киеве, так и в украинском обществе и ВСУ настолько ненавидят всё, что связано с Россией, что даже группу отступников-предателей из РДК, говорящих на русском языке, за капитал не считают. Даже немцы нашли власовцам применение, создав т.н. "Русскую освободительную армию", но только не бандеровцы. Бандеровцам этот Капустин со своим балаганом — давно уже "пару раз использованный презерватив". В этом — главный итог новогоднего вымученного шоу с "чудесным возвращением Капустина с того света".

Ну а что касается самого этого фашиста Капустина, то если он не дурак, ему пора делать на Запад ноги и устраиваться там да хоть мойщиком стекол. Если задержится здесь, его либо хозяева хлопнут, либо мы. Но не за 500 тысяч долларов. Мы бесплатно хлопнем, без разбора, до кучи.

Андрей Медведев:

"Ожил Максим, да и х.. с ним".

На результат войны смерть или оживление Дениса Капустина никак не влияет. Равно как и существование РДК.

Воюющие в тик-токе нацисты не то, чтобы серьёзная ударная сила. Я вот было решил, что украинские хозяева сами пристрелили Капустина, потому что толку от него маловато. Оказалось, что даже не стреляли. Пулю пожалели?

Самое смешное в этой истории, что большинство украинцев порадовались 'смерти' Капустина. Потому что очень уж он сильно раздражал их. Сейчас ему, вероятно будет интересно почитать все, что понаписали про него в сети.

Впрочем, и в России над смертью Капустина изрядно поиронизировали. В формате "жил грешно, помер смешно". Однако, надо ухитриться же так себя вести, чтобы тебя одинаково презирали и в Москве и в Киеве, и чтобы русские военные сказали про тебя примерно то же самое, что украинские.

Кто всерьёз печалился о смерти Капустина, так это коллективный беглый либерал, и вот канал Дождь. Ну, теперь можно позвать его в эфир.

Пусть покойный расскажет о трудной работе директора шапито уродов, и пожалуется, что его буквально все, включая чертей в аду, презирают.

Александр Коц:

Буданов «воскресил» нациста Капустина

Глава ГУР Кирилл Буданов сегодня заявил, что вырусь из РДК Денис Капустин - жив-здоров. Якобы, украинская разведка провернула мощную оперативную комбинацию и инсценировала его гибель. Мамкин пирожок утверждает, что российские спецслужбы заплатили за ликвидацию предателя аж полмиллиона долларов. И теперь, когда деньги переданы мифическим исполнителям, Капустина можно «воскресить». Все по заветам Аркаши Бабченко.

Когда в конце декабря пошли первые новости об уничтожении Капустина, якобы погибшего от удара дрона в Запорожье, мы сразу написали, что это как-то уж очень красиво, чтобы быть правдой. Мы тогда предположили, что предателя завалили сами хохлы. Слишком многим там не нравился его разгульный образ жизни и героизм, проявляемый в дорогих ресторанах.

А реальность оказалась еще прозаичнее. Никто его не убивал. Спрятали куда подальше и придумали сказочку про глупую Россию, которая повелась на разводку ГУР и подарила Украине 500 тысяч баксов. Полляма за этого клоуна? Да не смешите. Капустин и Бабченко - как тот неуловимый Джо из анекдота. Его что, правда поймать не могут? Нет, просто он нахрен никому не нужен.

Зачем нужен этот вброс от Буданова? Перебить информационный шум от попытки налета на резиденцию Владимира Путина и от сегодняшних ударов по отелю в Херсонской области. Ну и подсластить пилюлю справжним патриотам, приунывшим после потери в декабре сразу пяти крупных городов. Раз нет реальных перемог, сойдет и такая залипуха.

Впрочем, те, у кого Капустин не вызывает больших восторгов, встречаются не только среди российских пропагандистов.

Artur Fred:

Не хотел об этом писать, оставил только пару комментов у известных блогеров, но под моим прошлогодним постом о "гибели" Д.Капустина (кликуха White Rex) посыпались претензии и теперь нужно сказать.

Происшедшее до боли напоминает "покушение" на А.Бабченко, который кажется именно после того странного события стал популярным в Украине и до сих пор его полные ненависти, матов и злобы писания (в стиле русспропагандистов) остаются востребованными у широкой аудитории.

Очень буду рад если сообщение ГУР Украины является правдой и нам покажут пойманных шпионов России и полмиллиона долларов.

Но мне странно почему до сих пор не показали организаторов убийств П.Шеремета, некоторых украинских добровольцев (в убийстве которых подозревают еще одного неонациста из РФ С.Коротких), не говорю уже о прошлых громких политубийствах.

Ещё более мне странно, что ФСБ России почему-то гоняется за Д.Капустиным, который не обладает даже минимумом влияния на антипутинских эмигрантов из РФ, а то и напротив - тех, кто готов взять оружие в руки именно отпугивает идеология данного человека.

Другое дело, например, П.Верзилов - бывший муж Н.Толоконниковой, который тоже воюет за Украину, который известен вменяемыми и проевропейскими взглядами и которого пыталась отравить ФСБ в 2018-м году. То есть "объект" реально известный в.путину и его камарильи и популярный в среде эмигрантов из России.

О Д.Капустине стараются не говорить в западных СМИ, но конечно в связи со свободой слова инфа проскакивает и он лично (как и РДК) портят имидж Украины довольно старательно. Так как лишенный ПМЖ в ФРГ человек, которого долго "пасло" BND Германии, естественно внушает опасения союзникам Украины.

Поэтому неясно зачем ФСБ убирать такого человека, который является пугалом либеральной Европы и США, явно не имеет ни военного, ни политического веса, а рейды РДК по российской территории вызвали только лишь шок у тамошних жителей, а вовсе не желание перейти на сторону Украины.

Поэтому, опасаюсь что данная операция проделана только лишь для того чтобы поднять имидж Д.Капустина, вызвать бурную радость у украинцев и конечно усилить политвес К.Буданова.

Так как похоже, что к выборам в Украине начали серьезно готовиться. Что меня например совершенно не радует, так как подобное означает опасную нелегитимность происходящего, в связи с довольно слабыми надеждами на мирную паузу со стороны России, так и с тем, что значительное количество граждан Украины просто не смогут проголосовать. А на оккупированных территориях и вовсе творится ад кромешный.

А положение на фронте, в тылу и в голове у Д.Трампа остаётся очень трагичным, если не сказать опасным.

Вообще меня давно смущает повальное доверие столь многих людей как к отдельным личностям так и к структурам Украины, хотя до сих пор в тех же украинских СМИ публикуются умные материалы, объясняющие советское устройство данных структур, их коррупционность, нелепые действия и так далее и тому подобное.

Тем более, если знать историю прошлых войн человечества и представлять себе глупость высшего начальства, его желание получать медальки, а вовсе не думать о стране или о погибших гражданах.

Буду очень рад, если окажусь неправ и эфэсбешники окажутся реальными кретинами, сорящими стотысячными суммами, что разумеется вполне может быть.

Зураб Бадашвили:

Слушайте господа.

Если это война Капустина против Путина. Я хз, наверное за Путина.

И все-таки большинство блогеров считают, что 2026 год пока начинается не так плохо.

Лорри Коротенко:

Итог первого дня нового года: воскрес настоящий хopоший русский Капустин, глава РДК, и на радостях роисские спецслужбы повторили подвиг Долиной и задонатили ГУРу полмиллиона баксов (которые переводили представителем ГУРа же за его убийство.) Ехидный покерфейс Буданова уже пора ставить на какую-нибудь купюру.

Тут же вброшен нахрюк, что который раз дал дуба кадырка. Ну, даже если опять не дал, такую новость приятно слышать хоть каждый день.

А иранский народ вовсю пытается свергнуть своего прибаханного деда-шахеда, дружаню пуйла. И на скамеечках для этого не стоит.

В общем, если так пойдет и дальше, то лошадка врывается вполне красиво.



