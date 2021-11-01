"Лось-провокатор". Соцсети о туше лося в багажнике депутата Рашкина

В пятницу полицейские задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Они утверждали, что Рашкин в нетрезвом виде управлял автомобилем. В багажнике автомобиля полицейские нашли тушу лося. Депутат объяснял это тем, что они с товарищами спугнули убивших лося браконьеров, а в машину животное погрузили, чтобы сдать его в полицию, и указывал на то, что полицейские не нашли в машине оружие.

Олег Кашин

(Полностью верю):

Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую. Выехал в Саратовскую область, где я зарегистрирован. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося.

Инструменты лежали вместе с тушей. Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили — нужно было вызвать полицию.

Но у полиции быстро нашёлся ответ.

Поэт Всеволод Емелин сочинил на смерть лося стихотворение.

ХТС

(Хроника текущих событий).

На улице поздняя осень

А мне становится страшно

Я чувствую себя лосем

Лосем застреленным Рашкиным.

Я жил по лесным законам

Как все российские граждане

Освежеванным, расчлененным

Лежу в тесном багажнике.

Депутатской пулей убитая

Стала мясом моя фигура

Где вы мои копыта?

Где моя теплая шкура?

Больше свои леса

Не увидеть мне ни фига

Где вы моя краса

Боевые мои рога?

Мог проскакать сто миль я

Спать в снегу в непогоду

А у Рашкина даже фамилия

Оскорбляет чувства народа.

Пусть обличал систему

Рашкин в сетях и газете

А рога он повесит на стену

У себя в кабинете.

Да глядя на все их лица

Видишь – каждый готов на выстрел

Системная оппозиция,

Системные лоялисты…

И пусть Володин просит

Принять суровые меры

Все мы для них лоси

А они на нас браконьеры.

Коммунисты, и не только коммунисты, прямо и намёками, пишут о том, что Рашкина намеренно подставили. Некоторые даже утверждают, что к провокации причастна и сама КПРФ.

Юрий Понажев

Учитывая, что Рашкин наиболее ярко выступал на протестах в Москве против итогов электронного голосования, неудивительно, что он стал мишенью для власти. А дело с лосем пахнет нафталином.

Никита Попов

КПРФ, Рашкин и "Дело лося"

Мы имеем дело с очевидной подставой и вопиющей провокацией. "Дело Лося" в случае Рашкина - очередной виток атаки на КПРФ и неугодных политическому режиму коммунистов. "Что за шум, а драки нет" - это вот как раз про наш случай. У Валерия Федоровича нашли топор и два ножа при отсутствии огнестрела. Как вы себе представляете битву Рашкина с этим оружием против двухметрового лося весом килограмм в 500? Сюрреализм. Более того, на показанных нам кадрах, выложенных в Телеграм-каналах, имеющих репутацию "сливного бочка" АП и силовиков, мы можем видеть только лишь факт наличия туши неизвестного животного в машине. И это тоже очень интересно, ведь кадры сопровождаются текстом, где говорится, что силовые органы приехали на звуки выстрелов. Это сколько, простите, времени должно было пройти между выстрелами и освежеванием тела животного? 3-4-5 часов? Это полиция и природоохрана так долго ехала? Или, быть может, не было никакого убийства животного на самом деле?

Вся эта история очень дурно пахнет. Как специалист по СМИ и пропаганде, который сам работал в СМИ и работаю со СМИ, могу чётко сказать, что мы имеем дело с планированной провокацией и манипуляцией общественным мнением. Нам показывают картинку, которая не имеет никакого отношения к действительности. Вбросить дерьмо и обмазать им жертву политических интриг - делов на пять минут. Отмыться же от него порой не хватит и вечности.

Глава Московского горкома КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин, как и КПРФ, представляют угрозу для власти. Ещё некоторое время тому назад сам "рупор АП" Владимир Жириновский пару раз в прямом эфире на миллионы зрителей просил президента Путина разобраться с Рашкиным. И что мы видим? Совпадение? Не думаю.

Михаил Пожарский

Сегодня ночью под мостом поймали Рашкина с лосем

Валерий Рашкин - лидер этакой протестной части в партии КПРФ, которая, вместо того, чтобы быть хорошим статистом "суверенной демократии", пишет всякие там запросы, задает неудобные вопросики и прочим образом раскачивает лодку. Нынче ночью в саратовской тормознули машину КПРФ. В итоге, за рулем - Рашкин, в багажнике - мертвый лось, в организме Рашкина - фронтовые 100-грамм (но это не точно), вокруг - сотрудники всех ведомств и корреспонденты всех кремлевских СМИ. Новость о злостном лосином браконьерстве разлетелась по провластным телеграм-каналам быстрее, чем успела остыть туша несчастного животного, а когда возбудили уголовное дело по факту - лосиная душа, вероятно, еще только подлетала куда ей там положено подлетать, но теперь, наверняка, упокоилась с миром - при таком-то внимании за нее точно отомстят.

Рашкин, впрочем, утверждает, что лося он не браконьерил, а нашел и, как законопослушный гражданин, вез тушу в полицию. "Ахаха, лося подкинули!" - уссывается теперь весь интернет. И ведь правда смешно: только представить, как специальная команда силовиков, в рамках согласованной на самом верху операции, сначала полночи рыскает по лесу в поисках лося (начальство сказало надо!), а потом тащит его поближе к мирно бухающему Рашкину. Сюр и абсурд. Но кто бы нам рассказал пару лет тому назад, что специальная команда силовиков будет рыскать в гостиничном номере в поисках трусов одного там политика, дабы намазать их боевым отравляющим веществом? Что бы мы сказали на это? Сюр и абсурд.

Иван Давыдов

Старинная притча на новый лад: мальчики-пропагандисты кричат: «Лоси!»

Иван Преображенский

Судя по истории с "лосем Рашкина", силовики внимательно следят за общественными тенденциями в России.

Домашнее насилие (обвинения того же Илья Яшин - но не доказали свой фейк) уже были.

Теперь незаконная охота и "бедные животные", докинем котиков и контактные зоопарки до кучи (сколько было историй про "высокопоставленную охоту, но уголовка - против Рашкина, в Саратовской оьласти, старой вотчине его извечного недруга, спикера Госдумы Вячеслава Володина).

Хотелось бы угадать, что следующее. Насилие против представителей ЛГБТ-сообщества со стороны очередного условного оппозиционера? Какие есть еще варианты?

Сергей Марков

1. Главу КПРФ в Москве депутата Госдумы Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике. Браконьерство в чистом виде. Он еще и отказался от теста на алкоголь, то есть был выпивши. Депутат обнаглел от многолетнего депутатства. Это точка зрения сми и власти.

2. Против видного деятеля КПРФ власть сделала провокацию, потому что он был резко против ЭДГ, то есть против электронного голосования в Москве. Да и ружья у него не нашли. Рашкин случайно нашел разделанную тушу лося в лесу. Это точка зрения Рашкина. Он так и говорит, что случайно нашел в лесу разделанную тушку лося.

3. Экспертная оценка. Рашкин возглавляет радикальную группу в КПРФ. Они много раз сотрудничали с людьми Навального. Они отрицали просьбы власти не раскачивать протесты. Одновременно Рашкин один из кандидатов на лидерство в КПРФ в случае ухода Зюганова в Совет Федерации по квоте президента. Что хочет АП, но не хочет Зюганов сейчас. Но если уйдет, то будет борьба между умеренным кандидатом таким как Афонин, и радикальным кандидатом, таким как Рашкин. Кто то считает Рашкина кандидатом протеста. Кто то считает Рашкина чуть ли не тайным агентом западных спецслужб.

В такой ситуации случай Рашкин и Лось становился почти неизбежным. И является индикатором начинающейся борьбы за будущее КПРФ.

Анатолий Несмиян

История с Рашкиным, которого задержали с разделанной тушей лося в багажнике, отказавшегося от освидетельствования, а теперь еще пришло сообщение, что на месте найдено ружье, ему принадлежащее, вызывает понятный вопрос.

Либо тут банальная провокация, целью которой является перераспределение аппаратных ресурсов в КПРФ в связи с тем, что Зюганов уже совсем плох, и во главе квази-оппозиционной партии нужен ручной руководитель без непредсказуемых эскапад Рашкина. Либо сам видный коммунист настолько глуп, что понимая свое непростое положение, не отказывается от маленьких радостей жизни. На чем и погорел.

В целом, это буря в стакане, так как никакого значимого влияния на ситуацию в стране все это не окажет при любом развитии. Политики в стране нет, так как нет легальной борьбы за власть, и раз так — то и оппозиции в стране тоже нет. Есть борьба за ту или иную позицию в ржавой путинской вертикали и только. Подковерные же бурления к разрешению реальных противоречий никакого отношения не имеют.

Сергей Удальцов

Тот факт, что сейчас объектом кремлевской атаки стал именно Валерий Рашкин, совершенно не удивляет. Я не могу на данный момент давать какие-то юридические оценки всей этой истории с тушей лося в багажнике, однако совершенно очевидно, что в последнее время Рашкин был в разработке спецслужб – с использованием прослушки телефонов, наружного наблюдения и активации «кротов» в рядах самой компартии. Против него целенаправленно готовилась провокация. И это, по логике Кремля, вполне закономерно, потому что именно Рашкин в связи с коронавирусным запретом на проведение митингов в последние месяцы стал фактически единственным человеком, кто мог (как депутат Госдумы по общегородскому списку) собирать уличные встречи с избирателями в центре Москвы. И ведь именно на встречу с Рашкиным собирались 25 сентября граждане, возмущенные грубым обманом на выборах в Госдуму. Это, видимо, стало последней каплей, после чего в отношении Рашкина была дана команда «фас!».

Рвение, с которым кремлевские пропагандисты накинулись на лидера московских коммунистов, показывает, что из этой «лосиной» истории власти постараются выжать максимум – вплоть до лишения Рашкина депутатского мандата, уголовного преследования, а также попыток внести раскол в ряды лево-патриотических сил. Характерно, что уже сейчас некоторые псевдооппозиционные блогеры заверещали о том, что провокацию с Рашкиным осуществили с ведома руководства КПРФ, которое якобы таким образом хочет устранить неудобного конкурента в борьбе за лидерство в партии. И такой бездоказательной грязи, уверяю вас, в эфир в ближайшее время выльется еще немало. Репрессивная тактика Кремля понятна. Коммунисты на старте так называемого «транзитного» периода, во время которого Путин или намерен продлить свои президентские полномочия на новый срок, или передать «трон» так называемому преемнику, угрожающим образом укрепились. Поэтому и становятся главной мишенью силового давления.

Однако версия с провокацией плохо объясняет наличие в багажнике лося.

Александр Дюков

Пойманный с лосем в багажнике депутат Рашкин объясняет: шли по лесу, видим лось подгнивает, ну мы его разделали и повезли жрать. Прямо санитар леса какой-то

Владимир Варфоломеев

Я, конечно, люблю животных и обычно поддерживаю защитников дикой фауны, но с трудом могу себе представить, что, увидев у дороги труп убитого животного, которое нельзя спасти, я погружу его в свою машину и повезу в полицию.

Николай Травкин

Народ сам не проснётся — будить и поднимать надо. А тут, будь она не ладна, пандемия. Митинги в Москве проводить нельзя и предводитель столичных коммунистов тов.Рашкин решил махнуть к Володину в глушь, в Саратов.

Махнул и пошёл прогуляться по лесистой местности, свежим воздухом подышать. Идёт и натыкается на тушу лося. Нагнулся, понюхал — свежатинка!

«Непорядок, - подумал коммунист Рашкин. -В стране инфляция незнамо какая, цены растут неудержимо, электорату мясо не по карману, а тут целая туша валяется. Надо товарищей по партии кликнуть, пусть подъедут, погрузим, отвезём и людЯм раздадим. Пущай мясными котлетками побалуются."

Так и сделали. Но не успели и 10 м отъехать, как со всех сторон, из под каждого куста офицеры в форме и в штатском, с камерами, фотоаппаратами, автоматами и пистолетами …

В общем, засада была.

Вера Афанасьева

«У нас было только два партбилета, три томика Карла Маркса и портрет Ленина. Лося не было»



Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области сотрудники охотнадзора с разделанным лосем в багажнике и нетрезвого на вид. От освидетельствования он отказался.

По словам Рашкина, они с товарищем обнаружили убитого лося и решили его разделать и забрать.

Тот случай, когда разговоры о том, что ведется охота на коммунистов, лося подбросили прокремлевские егери, а видео смонтировано, точно не пройдут.

Придётся товарищу Зюганову на ближайшем заседании Политбюро рассмотреть дело Рашкина В., порочащего доброе имя коммунистов.

Да, не хотелось бы сейчас оказаться на месте Рашкина. На месте лося - тоже.

Сергей Шмидт

В версии убийства лося, придуманной для депутата Валерия Рашкина, получился хороший сюжет.

Законотворец из Думы, который вроде бы должен разбираться в юриспруденции, обнаружив разделанную тушу лося в Саратовском лесу, не вызвал полицию на факт браконьерства, а сам повез тушу в полицию!!

Сложно сказать, повез бы депутат Рашкин в полицию труп человека, если бы, не дай бог, нашел таковой, но вот с лосем он решил обойтись именно так.

Трогательная забота о полиции, что и говорить. В самом деле, зачем полицейским выезжать на место преступления, тратить время, бензин? Гражданам надо собирать на месте преступления все, что войдет в багажник машины, и самим всё тащить полицейским.

Павел Пряников

Депутат ГД от КПРФ и лидер московских коммунистов Валерий Рашкин вляпался в глупую и грязную историю. Этой ночью его поймали в Саратовской области (на его малой Родине) с тушей лося в багажнике машины. Добытого браконьерским способом. Сам Рашкин, видимо, был ещё и пьян – он отказался от медосвидетельствования (трезвому нечего скрывать в таком случае). Получилось два в одном.

Версия «нашёл лося», которой придерживается Рашкин, выглядит неубедительной. Кто бросит лося, тем более в степной Саратовской области, где их немного? А ещё это признаться, что ты падальщик. Нет денег на еду, и ты по канавам собираешь падаль. Тоже не лучшая характеристика.

Ну вот зачем ему было браконьерить лося? Нет денег на мясо, удовлетворить пещерные инстинкты? Ну пусть так. Почему не получить лицензию? Не думаю, что ему отказали бы в лицензии. А пьяным ездить за рулём?

В общем, такой дуростью Рашкин поставил крест на политической карьере. Так долго её выстраивать, и разрушить за одну ночь. И репутационно вышло очень плохо. Вести за собой людей как светоч правильной жизни, а оказаться таким же чванливым начальником против которых вроде бы борешься.

Второе последствие – сейчас в КПРФ разгорится борьба за наследство Рашкина в московском горкоме КПРФ.

Екатерина Винокурова

Вот мне тут охотники поясняют, что вообще даже транспортировка жертвы охоты приравнена сейчас к незаконной охоте. Это было сделано в законодательстве, потому что браконьеры часто вывозят оружие на одной машине, а тушу - на другой, а полиции говорят, что "нашли в лесу, везем в полицию".

В версию Рашкина мои знакомые не верят, потому что говорят, что это примерно как "Нашел на дороге разделанный труп, погрузил в багажник и повез в ОВД", ну и еще у Рашкина в машине были орудия разделывания трупа лося.

На самом деле, скажу честно, если бы речь шла про москвичей, которые детей возят на экскурсии на фермы хоть на живую козочку и коровку посмотреть, я бы, возможно, поверила в эту версию. Но Рашкин же полжизни прожил в Саратове (как и Володин и Мальцев, кстати), где много охотников, и про такие штуки должен был знать.

Ну и просто интересно, был ли Рашкин ранее вообще замечен в увлечении охотой, потому что, если он охотился, то не знать уже вот это все он не мог никак.

А я напоминаю всем подписчикам, что фотоохота гораздо лучше охоты!

Максим Дбар

Мне история с Рашкиным и охотой - туша лося, отрицание, предъявление ружья и охотничьего билета - ужасно напоминает сцену из Остина Пауэрса:

- Один шведский вакуумный увеличитель пениса.

- Нет, это не мое детка!

- Один чек на шведский вакуумный увеличитель пениса с подписью Остина Пауэрса.

- Да честное слово это не мое!

- Один гарантийный талон на шведский вакуумный увеличитель пениса с подписью Остина Пауэрса.

- Да нет же.

- Книга "Шведский увеличитель пениса, я тащусь от него детка" под авторством Остина Пауэрса.

- Вооот как... (в замешательстве).

- Просто подпишите здесь.

Однако вопросы всё равно остаются.

Евген Швайгер

Лицензия на взрослого лося стоит примерно 50-70 тыс. рублей, в зависимости от региона. Могли просто пригласить на охоту, как приглашают всех шишек, с водочкой свежатинкой, и ну и естественно охота за счет принимающей стороны. Не думаю, чтобы Рашкин пошел втихаря, без договора с егерями и без лицензии "за халявным мясом". Это все было подготовлено под него, его уже ждали "с лосем" и бухим. Спецоперация.

Юрий Груданов

Зачем он бросил карабин на месте разделки лося. Охотбилет, [черт] с ним, можно было и обронить. Но карабин???

Рашктна же задержали уже на пути ОТ. С лосём в багажнике.

А карабин с ксивой остался на месте?

Многие считают, что хотя Рашкин действительно убил лося, провокация тоже была.

Серпом По

Возможно ли в "нашей Раше" такое, чтобы депутат Госдумы ехал за рулём по родной области подшофе с незаконной охоты, ещё и с тушей убитого им лося в багажнике автомобиля? Конечно, сколько угодно. Вспомните едроса Валуева с медведем. Сановных охотников, палящих по стадам с вертолётов и т.п.

Возможно ли, чтобы на его пути в "саратовской глуши" случайно нарисовался принципиальный ГАИшник, который вместо того, чтобы, как обычно бывает, откозырять в сторону его столичных корочек и отпустить, начал составлять протокол. А рядом оказалась толпа ментов, эфэсбэшников, природоохранников. А ещё и оператор, который слил в сеть видео с растерянным думцем, которое тут же расшарили кремлевские телеграм-каналы с соответствующими комментариями (хотя пока нет подтверждений, что тот был пьян, что именно Рашкин был за рулём, что у него в машине было ружье, что животное застрелил он и т.д.).

Возможно.

Если депутат этот не какой-нибудь едросс, а, например, первый секретарь московского горкома КПРФ. Который устраивал акции против принудительной вакцинации. Собирал сразу после думских выборов на Пушкинской площади несогласованный митинг, не признавая результатов. Является одной из ключевых фигур в жёсткой внутрипартийной войне в КПРФ с Зюгановым. Рассматривается как один из политических тяжеловесов в Саратовской области на "родине Володина", где спикер Госдумы, как хозяин-барин, не сходит с экранов местного ТВ, а активных политиков зачищают, как того же местного коммуниста Николая Бондаренко. Когда по региону активно поползли слухи о возможной досрочной отставке губернатора Валерия Радаева и новых выборах...

Учитывая эти и другие факторы, Рашкину нужно было аккуратно переходить улицу на правильный сигнал светофора, а не то что ездить бухим с убитым лосем🤷‍♂️.

Конечно, все могло быть и так, как это нам показали власти в операции "Дичь". Рашкин может быть зарвавшимся дураком, решившим отметить таким образом день рождения Комсомола. Да и КПРФ - это ж левое крыло власти, а какие там люди, мы все знаем.

Но учитывая, что избавляются (СК уже возбудился, а едроссы в Думе, вероятно, лишат его мандата) от не совсем системного, временами буйного и аппаратно сильного комми, то вопросы остаются. Ещё и с учетом "репутации" Кремля, когда никто бы в РФ не удивился даже, если бы завтра выяснилось, что, например, история с пьяной ездой Ефремова или с внезапной смертью политика Никиты Исаева и рэпера Децла - спецоперация.

А в истории с Рашкиным власти убивают сразу трех зайцев. Где-то в разных местах злорадно потирают руки Кириенко, Володин и Зюганов.

Илья Вайцман

Слушайте, ну я согласен: с вероятностью 99% коммуниста Рашкина сдали свои же. Зная про поездку на охоту, когда и куда - навели на него егерей и полицию. Зачем - мотивы, в принципе, понятны: и как на «запятнавшего себя сотрудничеством с Навальным», и как на потенциального конкурента Зюганова. Тоже, не бином Ньютона.

Но лось-то? Лось-то не сам же застрелился из карабина Рашкина, после чего спрятал орудие суицида и похищенный у депутата охотбилет в кусты, а потом саморазделался и забрался в багажник? Нет, я даже готов принять версию о случайном самоубийстве лося, наступившего, скажем, на брошенный заряженным карабин (гы, да), но вот все дальнейшее совсем за пределами реальности. Мертвый лось, крадущий и прячущий еще дымящийся ствол и документы?! Это какой-то Хичкок с Кингом на паях с Кафкой. Так не бывает.

А теперь серьезно: концепция «Это [самки собаки] сын, но это НАШ [самки собаки] сын» - очень плохая концепция. С непредсказуемыми, но всегда очень плохими последствиями.

Есть и те, кто не сочувствует ни Рашкину, ни его гонителям.

Егор Холмогоров

В начале перестройки с коммунистов было принято спрашивать за подстреленных Брежневым кабанов, а не за миллионы убитых Лениным и Сталиным людей.

Сейчас с коммуниста Рашкина спрашивают за убитого лося, а не за тысячи людей, которых он лично убил антивакцинационной пропагандой.

Вечное лицемерие.

Кирилл Шулика

Коммунисты и сочувствующие с оправданием Рашкина реально решили сходить в туалет с ложками, потому что версия о том, что все подкинули и подстроили выглядит каким-то совсем уж кринжем и поводом для мемов. В эпоху соцсетей очень важно уметь по каким-то событиям молчать, а не влезать. Ну помолчи ты пару дней... Нет, оголтелые политактвисты не про это.

Правда, есть вторая группа демшиза из числа хейтеров Навального в виде осколков сторонников "Яблока", которая кидается на Рашкина, будто это Навальный. Они тоже смотрятся омерзительно.

Но если подумать, в этом и есть хитрый план. Всю политику в России закрыть нельзя, все-таки у нас даже не Белоруссия. Но что сделать можно, так это вымазать всю ее калом. Явлинский и соратники с доносами на Навального, Рашкин с лосем, Жириновский теряет штаны, торговец бананами Кехман стал начальником Прилепина. Сейчас главная проблема на самом деле в том, что политикой заниматься не только страшно (не зря народу видео из тюрем показывали, причем, даже по госканалам), но и противно. Пожалуй, второе отвращает даже больше, потому что аргументация "всех не пересажают" тут не работает, ибо противно может быть всем.