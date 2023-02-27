Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Лоукостер Wizz Air с 14 марта прекратит полеты в Кишинев

Airbus A321 стал сотым самолётом в парке компании Wizz Air. Архивное фото, Будапешт, 4 июня 2018 года

Венгерская бюджетная авиакомпания Airline Wizz Air (WIZZ.L) заявила в понедельник о решении временно, с 14 марта, прекратить полёты в Кишинев. Причиной решения стали риски безопасности полетов в воздушном пространстве Молдовы. Руководство гражданской авиации Республики Молдова назвало решение авиакомпании "внезапным и достойным сожаления". Об этом информирует агентство Reuters.

Представитель Wizz Air объявил, что вместо аэропорта в Кишиневе будет использоваться аэропорт в румынском городе Яссы. Оттуда самолёты полетят в Берлин, Барселону, Рим, Лондон и другие города.

"Безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом Wizz Air's", заявили в авиакомпании Wizz Air. "В связи с событиями недавнего времени и развитием ситуации в Молдове, риск полетов в воздушном пространстве этой страны отныне определяется как "повышенный", но не "неизбежный", подчеркивает руководство венгерского лоукостера. Оно назвало своё решение "трудным, но ответственным".

Министр иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску заявил в минувшую среду, что его страна "готова к любым угрозам". По словам министра, есть опасения, что Россия попытается дестабилизировать Молдову.

Напряженность между Россией и Молдовой усилилась в последние месяцы. Российские ракеты, направленные на цели в Украине, нарушали воздушное пространство Молдовы. Вместе с тем, отмечает Reuters, в Кишиневе обвиняют Кремль в раздувании антиправительственных протестов в Молдове. Москва все обвинения отвергает.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG