Лоукостер Wizz Air с 14 марта прекратит полеты в Кишинев

Венгерская бюджетная авиакомпания Airline Wizz Air (WIZZ.L) заявила в понедельник о решении временно, с 14 марта, прекратить полёты в Кишинев. Причиной решения стали риски безопасности полетов в воздушном пространстве Молдовы. Руководство гражданской авиации Республики Молдова назвало решение авиакомпании "внезапным и достойным сожаления". Об этом информирует агентство Reuters.

Представитель Wizz Air объявил, что вместо аэропорта в Кишиневе будет использоваться аэропорт в румынском городе Яссы. Оттуда самолёты полетят в Берлин, Барселону, Рим, Лондон и другие города.

"Безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом Wizz Air's", заявили в авиакомпании Wizz Air. "В связи с событиями недавнего времени и развитием ситуации в Молдове, риск полетов в воздушном пространстве этой страны отныне определяется как "повышенный", но не "неизбежный", подчеркивает руководство венгерского лоукостера. Оно назвало своё решение "трудным, но ответственным".

Министр иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску заявил в минувшую среду, что его страна "готова к любым угрозам". По словам министра, есть опасения, что Россия попытается дестабилизировать Молдову.

Напряженность между Россией и Молдовой усилилась в последние месяцы. Российские ракеты, направленные на цели в Украине, нарушали воздушное пространство Молдовы. Вместе с тем, отмечает Reuters, в Кишиневе обвиняют Кремль в раздувании антиправительственных протестов в Молдове. Москва все обвинения отвергает.

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