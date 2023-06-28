"Ложь чуть менее, чем полностью". Блогеры о выступлении Лукашенко

Разочарование после воскресного "судьбоносного" выступления Владимира Путина отчасти сгладило выступление Александра Лукашенко. Пресс-служба белорусского диктатора обещала, что он "ответит на все вопросы", и Лукашенко не обманул ожиданий: его рассказ о переговорах с Евгением Пригожиным был богат колоритными подробностями.

Евгений Минченко

Свежее от Лукашенко:

- Он готов был отправить бригаду на защиту Москвы;

- Если бы не его посредничество, то по "Вагнерам" был бы нанесен удар;

- Пригожин требовал отдать ему Шойгу и Герасимова;

- "Вагнер" может или использовать Беларусь как промежуточную площадку на коммерческих условиях, или вступить в белорусскую армию;

- У Шойгу и Пригожина "характеры одинаковые, очень импульсивные";

- Главным переговорщиком с российской стороны был директор ФСБ Бортников;

- Для отражения "Вагнера" был собран кулак в 10 тысяч человек, включая курсантов и полицию;

- "Я и Путин - поколение уходящих политиков".

Аркадий Дубнов

Истории мятежа "Вагнера" в изложении Лукашенко это, конечно, чистая миниатюра от Жванецкого

Ну, кто еще мог так трогательно живописать жалобы Путина на несговорчивость Пригожина:

"Слушай, Саша, бесполезно, он же даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет…"

Вот так, ровно 23 года назад, в июне 2000 года Путину не удавалось дозвониться до генпрокурора Устинова, чтобы выяснить обстоятельства ареста олигарха Гусинского. Помню, все тогда очень сочувствовали молодому президенту, у которого проблемы со связью…

С другой стороны, может и хорошо, что у Путина на этот раз снова возникла проблема с коммуникацией, ну, смог бы он в течение первых 30 минут разговаривать с мятежником "только матом"? А Лукашенко смог!…

Дорого бы дал, чтобы посмотреть, как эти трое джентльменов говорили бы между собой. Впрочем, почему бы и нет, может и доведется им еще встретиться на троих…

В рассказе Лукашенко, что неудивительно, в наиболее выгодном свете предстает он сам, отмечают многие комментаторы.

Аббас Галлямов

Лично меня в рассказе Лукашенко заинтересовали две вещи:

1. На защиту Кремля "как в годы войны" собрали курсантов. Получается, что оборонять столицу действительно было некому. Все на фронте и страна практически беззащитна. С учётом близости "агрессивного блока НАТО", что это как не преступная халатность руководства государства?

2. Лукашенко сначала переговорил с Путиным, а в дальнейшем обсуждал ситуацию, включая условия сделки, с Бортниковым. Получается, что Путин в какой-то момент реально устранился от дела и ситуацией рулил президент соседней державы.

Дмитрий Демушкин

Интересный рассказ Лукашенко.

Я обо всем договорился, я рассказал Пригожину и Бортникову, что им делать. Попутно объяснил не трогать Шойгу и всем дал гарантии.

Как в анекдоте, а что в это время делали другие солдаты (президенты). Уверен есть значимые нюансы.

Дабл Ять

Со слов Лукашенко получается, что в течение 24 июня он фактически осуществлял руководство если не всей Россией, то всеми её силовыми ведомствами как минимум. Звонил, приказы там раздавал, его слушались..

Ну и как, Александр Григорьевич, — вам понравилось?

И, кстати, — а где был Владимир Владимирович всё это время?

Анастасия Кириленко

Мне кажется, президентом союзного государства Беларуси и РФ должен быть объявлен Лукашенко. А Путину должна быть дана возможность уехать в резиденцию Газпрома на Алтае на заслуженную пенсию (Сочи близко от ТВД, Валдай близко от журналистов...). Алтай если что близко от Монголии.

Конечно, Лукашенко тоже ждет виселица, но когда он говорит, хотя бы нет ощущения, что у него запор. Живенько так рассказывает.

Владимир Дергачев

По итогам бунта "вагнеров" главный победитель (с точки зрения имиджа) Лукашенко. Он заполнил информационный вакуум (что это вообще было — черт его знает) выгодными для себя версиями.

Пока на Западе политики и генералы спешно проводили мозговые штурмы по мрачным перспективам попадания ядерного арсенала к частникам, Лукашенко показал, что может разрулить проблемы любой сложности (и даже неважно, правда ли это все, важно, что никаких альтернативных версий (официальных) просто нет).

Возможно таким образом намекнул, что Западу стоит через него по СВО договариваться, кто еще так на Путина влияет?

А ведь еще три года назад его чуть не списали со счетов.

Кирилл Гончаров

Лукашенко перегибает с пиаром. Очень много наговорил, чуть ли не будущий президент России, и дипломат, и старший и спокойный, и разумный, и дальновидный. И всех спас. Разве что на трубе не сыграл и сальто не сделал.

А это тоже индикатор, он почувствовал, где слабое место, и теперь топчется на нем.

Максим Шевченко

Эти пассажи Александра Григорьевича можно слушать бесконечно.

Без папы, короче, неразумные подростки перессорились, характерами не сошлись, надулись друг на друга, до драки дело дошло…

Но папа пришел с работы и всех рассудил, всем раздал должное.

Так, на мой взгляд, Шойгу еще не унижали…

"он занял свою нишу, там, где он может чего-то сделать"…

Остер, батька, остер…

Екатерина Винокурова

Лукашенко что-то немного дискредитирует, мне кажется

Напоследок Лукашенко призвал не делать из него героя.

Александр Подрабинек

Последний диктатор Европы продолжает веселить народ. "Мы думали, что рассосётся, а оно не рассосалось", – сокрушался "президент" Лукашенко, комментируя на встрече с руководством правоохранительных и военных структур недавний мятеж "Вагнера". Надо ж так ошибиться! Не рассосалось! Однако эта досадная оплошность не помешала Александру Григорьевичу, вероятно скромно потупив глаза, сказать: "Ни в коем случае не делайте из меня героя".

С чего он взял, что кто-то делает из него героя, одному богу известно. Диктаторам со стажем частенько отказывает чувство реальности.

Какова доля правды в рассказах Лукашенко, остается только догадываться. Многие считают, что она невелика.

Татьяна Фельгенгауэр

Лукашенко в любимом жанре: выдуманные телефонные разговоры)) ПОСЛУШАЙ, НИК

Валерий Соловей

Рассказы Лукашенко насчет мятежа лживы чуть менее, чем полностью. Но Кремль это как раз устраивает. И вот почему.

Сначала о фактической стороне. Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным всего около двух часов вечером, а не целый день. Его привлекли к переговорам силовики. Лукашенко получал инструкции от Бортникова и Патрушева. (Последний и организовывал противодействие мятежу). Путин блистательно отсутствовал все это время, и Лукашенко с ним вообще не общался. Требования насчет отставки Шойгу и Герасимова Пригожин не снимал.

Кремлю просто надо было заполнить информационный вакуум, который заполнялся неприятными и нелестными для него версиями, и сказочнику Лукашенко позволили это сделать. Его интерпретация, конечно, лестна, в первую очередь, для самого рассказчика, но нейтральна и небезвыгодна для Кремля. По крайней мере, она снимает вопрос о данном, но невыполненном обещании отставок.

Сомнения в правдивости Лукашенко возникают и у некоторых российских "патриотов".

Юрий Баранчик

Из слов Лукашенко получается, что в Москве никто, ни Кириенко, ни Вайно, ни Мишустин, так и не смог развести Пригожина и Шойгу, погасить их сложный межличностный эмоциональный конфликт, и это пришлось делать ему лично. Может, действительно Батьке стоит дать пост вице-президента в Союзном государстве? Слушал, и никак не покидало ощущение - "не может быть". Однако, эвона оно как...

Да, и если это был конфликт двух эмоциональных мужчин, которые решили померяться коликчеством и какчекством дивизий, то как-то версия мятежа не катит... Мало ли что бывает, когда мужчины ссорятся...

Игорь Стрелков

Еще раз - ТАМ ГДЕ ЛУКАШЕНКО - ТАМ ВСЕГДА ГРЯЗНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Но послушать стоит. Особенно, как Лука нагло врёт (они с Пригожиным - "два сапога пара"). Лукашенко рассказывает, как ему Пригожин поручился, что никого не убьет. К 17 часам вечера были сбиты 6 вертолетов и самолет, погибло полтора десятка кадровых военных.

Лукашенко утверждает, что Евгений Пригожин и его бойцы находятся в Беларуси. По его словам, "вагнеровцы" могут стать одним из подразделений армии страны.

Алексей Мунипов

Лукашенко: "Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться, мы вам поможем. Естественно, за ваш счет".

Ну это уже просто кинофильм "Вальгалла для двоих". Верунчик, сама-сама-сама. Одиноким предоставляется общежитие. С Дона выдачи нет, но прописать, извините, не сможем.

Василина Орлова

Сегодняшним выступлением Лукашенко Пригожин был помножен на ноль. Лукашенко нынче исполняет роль президента Российской Федерации. Лукашенко сказал, что лагерей для "Вагнера" не строится, готовы отдать им какую-то заброшенную часть под нужды, сейчас "Вагнер" в "ЛНР", а Пригожин в Минске. Финансировать Лукашенко "Вагнер" не собирается, а от финансовых потоков РФ "Вагнер" отлучен по понятным причинам. Так что никакого захвата африканской страны для дальнейшей деятельности: на это нет денег. Итог похода Пригожина на сегодняшний момент в том, что самая дееспособная часть российской армии, которая формально не была ее частью, заключит контракты с Минобороны и превратится в ещё одну неэффективную структуру ВС РФ.

Анатолий Несмиян

Проще говоря - никакого контракта он Пригожину предлагать не намерен, а хочет наоборот - еще и заработать на проблемах командира наемников. Так что перед "Вагнером" все равно теперь стоит вопрос - что делать дальше. Один наниматель обиделся, второму нечего предложить, остается подаваться на вольные хлеба.

У Вагнера в таком случае возникает настоятельная необходимость найти и захватить себе территорию какой-нибудь не очень большой страны, которую они используют в качестве оперативной базы. Теоретически такая страна есть - это ЦАР, но с ней есть ряд проблем: снабжение завязано на Хмеймим, затем - Судан, и только после этого - ЦАР. Хмеймим, надо понимать, теперь закрыт. В Судане тоже своя проблема - сцепились две группировки. Поддержать одну - вторая перекроет путь в Центральную Африку.

Внезапно оказалось, что вся логистика "Вагнера" перестает работать, и нужно либо выстраивать ее заново, либо искать новую страну для базирования.

Многие задаются вопросом, чем займутся бойцы ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Лукашенко заявил, что охранять ядерное оружие, перевезенное из России, они не будут - и тем самым отреагировал на шуточную новость сатирического издания "РИА Панорама", которую многие восприняли всерьез.

При этом Лукашенко отметил, что у него есть свои планы на российские ядерные боеголовки.

Наталья Осипова

Мало кто обратил внимание, что президент Лукашенко еще и поручил разработать сценарий применения Белоруссией ядерного оружия. Снабдив это своими характерными комментариями "Допустим (это только допустим), мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее — это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать. Мне хлам здесь не нужен. И это просто смех — привезти оружие, разместить его. Ради чего, ради хранения? У россиян отличные хранилища". Судите сами, что он имел в виду. У всякого миротворения есть цена. Я так думаю.

Анатолий Несмиян

Довольно любопытная интерпретация режима нераспространения ядерного оружия: "Это наше оружие, и мы будем принимать решение".

Теперь, имея на своей территории вооруженную оппозицию Кремлю, Лукашенко может гораздо более свободно (по крайней мере на словах) распоряжаться полученным ядерным оружием. Это, понятно, идет вразрез всем международным соглашениям, но сейчас правило только одно - никаких правил.

Простор для фантазий тут открывается широкий - впрочем, после того, что мы наблюдали 24 июня, даже самые фантастические сценарии перестают казаться невероятными.

Антон Геращенко

Предвижу как будет развиваться вторая часть мятежа с пригожиным.

Место действия - беларусь.

пригожин, недовольный тем, что его обложили со всех сторон, деньги на содержание его банды заканчиваются, всех сторонников в россии попересажали, а его обещают прикончить ледорубом, как Троцкого, принимает решение захватить склады с ядерным оружием, любезно размещенным путиным на территории рб.

Отряды наемников пригожина во главе с бандитом уткиным направляются в сторону складов ядерного оружия, в то время как вторая часть банды захватывает один из военных штабов вооруженных сил беларуси, где кровавый повар тихарится в бункере.

Еще одна часть банды, сломив жидкое сопротивление телохранителей лукашенко, захватывает Грыгорыча в заложники.

белорусская армия не оказывает сопротивления головорезам пригожина и те захватывают ядерное оружие и ракеты "Искандер", после чего пригожин объявляет ультиматум путину с требованием уволить шойгу и герасимова.

путин отказывается и пригожин наносит ядерный удар по кремлю.

бункерный дохнет, но успевает дать приказ уничтожить ядерным ударом пригожина. Ядерная бомба уничтожает бункер пригожина, в котором он держит в заложниках Луку.

В результате ядерных ударов по минску и москве путин, лукашенко и пригожин вместе со всеми своими приспешниками — уничтожены. Украина восстанавливает полностью свою территориальную целостность, включая Крым, а ВСУ помогают Легиону свободы России, РДК и батальону Калиновского построить демократию в россии и беларуси.

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец!