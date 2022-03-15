Ложка мёда в бочке дёгтя? Соцсети о протесте на Первом канале

Возможно, самый резонансный пока что антивоенный протест в России длился всего несколько секунд: сотрудница Первого канала вышла в кадр с самодельным плакатом за спиной у Екатерины Андреевой, но, в самом прямом смысле, взорвала интернет.

Александр Черных:

Открыл сейчас фейсбук — и в ленте 31 (ТРИДЦАТЬ ОДИН, я подсчитал) пост подряд от друзей и знакомых с фотографией Овсянниковой в студии. Никогда такого не видел вообще.

Ксения Болецкая:

У меня вся лента Facebook в фотографии/ролике с Мариной Овсянниковой, которая прямо в эфире программы "Время" на Первом канале на всю страну показала антивоенный плакат со словами "Здесь вам врут".

Все просто афигели, скажем мягко - никто не помнит таких прецедентов в федеральном эфире, тем более в новостях

Евгений Калюков:

Вот это прямо очень круто. Я подозреваю, что широкие массы вообще впервые сейчас узнали о том, что кто-то против войны.

Анна Ведута:

Мария Овсянникова совершила смелый и достойный поступок. Многие сейчас уже называют её героиней, восхищаются, постят фото.

Господа пропагандисты, задумайтесь: уйдите вот так сейчас, деятельно раскаявшись, вам будут рады, что-то простят.

Последних же ждёт совсем иная участь.

Александр Кынев:

Марина Овсянникова обеспечила себе место в истории. Уверен, сюжет программы "Время' обойдёт всё мировые новости. Одна девушка спасает репутацию страны

Ирина Прохорова:

Мать двоих детей выбегает с антивоенным плакатом в прямой эфир Первого канала. На протестных демонстрациях в первых рядах идут бесстрашные амазонки. Если кто и сможет спасти нашу страну от позора и бесчестия, то это будут молодые прекрасные женщины.

Ольга Романова:

Настоящая, отчаянная, умная и совестливая. Ее детям никогда не будет стыдно

Лола Тагаева:

У протеста в 2022-м году женское лицо.

Андрей Плахов:

Вошла в лживый новостной эфир Первого канала с антивоенным плакатом. Войдет в историю мировых медиа и в новую историю страны.

Татьяна Малкина:

Боже мой!

Это самая эффективная и эффектная акция на моей памяти!

Незнакомая редактор Марина Овсянникова, снимаю шляпу, низко кланяюсь! это было офигенно, нестираемо, кинематографично, просто круто.

Александр Минкин:

Написал сейчас Марине Овсянниковой:

"Марина, Вы осчастливили миллионы людей. Вы дали им надежду. Они вдруг -- все сразу -- увидели, что не одиноки в своём отношении к подлому преступлению".

Андрей Лошак:

Блеющую нечисть в кадре перед тобой забудут, как страшный сон, а твой поступок будут с благодарностью вспоминать потомки, как чехи до сих пор вспоминают семерых демонстрантов на Красной площади, вышедших протестовать против советских танков в Праге. Семь человек на 240 миллионов молчаливой биомассы. Одна храбрая девушка на десятки тысяч пропагандонов, обрушивающих на людей потоки лжи и ненависти. Русские - они и такие, как Марина. Это очень важно сейчас понимать всему миру

Роман Попков:

Овсянникова – потрясающая. Ее, конечно, нужно эвакуировать из РФ срочно. Они не простят такое.

Майкл Наки:

Марина Овсянникова, ставя на карту свою карьеру, карьеру своего мужа, все нажитые связи - взяла, прошла через два полицейских блокпоста (да, в Останкино так) и сделала Поступок.

Какие оправдания остались у тех, кто молчаливо продолжает поджигать войну? Выбор простой: вы либо соучастники, либо нет. Вам с этим жить.

Отметим, что выступление не было спонтанным, Марина заранее записала видео с объяснением своего поступка.

При этом она ожидаемо угодила под критику и с "пропутинской" стороны.

Юрий Ткачёв:

Можете себе представить такое в эфире ICVT или 1+1 в каком-нибудь 2014-м? Вот и я нет.

Почувствуйте разницу, как говорится.

Да, кстати. Всё, что ей грозит - административная ответственность. Тоже - почувствуйте разницу.

Тина Канделаки:

Судя по видео, активистка была не одна — её снимали на телефоны, плакат был сделан прямо на рабочем месте. Коллектив, очевидно, оказал девушке поддержку.

Это грустно, потому что никого не заставляли все эти годы работать на Первом канале, приковав наручниками к батарее. Все работали с удовольствием и за деньги.

Главный вопрос в том, кто помог прозреть этой сердобольной труженице российской пропаганды, если в течении нескольких часов после инцидента её уже сам Зеленский благодарит?

Совпадение? Не думаю.

Марина Ахмедова:

На секунду я вообразила, что работаю в "Медузе" или "Новой Газете". Прихожу я на планерку, а там говорят всё то, что мне идеологически и просто по совести, по-человечески претит. Долго бы я это смогла терпеть? Недолго. А если бы мне очень хорошо платили? Может, через суровое насилие над собой чуть дольше. Но "может быть" и лишь "чуть". Работать восемь лет и притворяться – это неминуемо переживать разные внутренние метаморфозы и трансформации, постепенно превращаться в человека, который способен ради денег и прочих благ предавать и продавать свой внутренний мир. Многолетняя ломка ради плюшек никогда бесследно не проходит. И для такого человека логично – не очнуться и вдруг увидеть, что белое-то оказывается черное, а снова что-нибудь продать, с легкостью подставить своих работодателей, коллег, которые тоже, скорее всего, будут наказаны. Проявить по отношению к ним непорядочность. Для человека, привыкшего к внутренней ломке ради денег, это – нормальное закономерное звено предыдущей цепи жизненных выборов. Поэтому я бы не говорила, что вчера мы наблюдали на Первом канале героический акт пробуждения гражданской совести, мы наблюдали логичное следствие многолетней продажи себя, которое бесследно не проходит. И, как правило, заканчивается тем, что человек в любых обстоятельствах стремится только к тому, чтобы продать себя дороже.

Захар Прилепин:

Тут люди интересуются: как так могло случиться, что на центральном российском канале откуда не возьмись явилась девушка (скорей всего, продюсер) - которая в прямом эфире выбежала с плакатом "Нет войне" в кадр.

Мне кажется, что иные люди всерьёз не понимают в какой стране живут. У нас на телевидении плюс-минус половина работающего состава - фанаты поливов Невзорова, преданные слушатели Венедиктова и обожатели книжки "День опричника" (то есть, они всерьёз верят, что живут внутри этой книги, и презирают эту хтонь, и эту мерзость).

А работа - ну что работа: кормиться тоже надо - пусть тирания кормит.

Набирают этих людей топ-менеджеры, которые тоже, через одного, дай им волю, выбежали бы с таким плакатиком. Но зарплата слишком большая. Приходится себя смирять.

И с оппозиционной.

Мария Снеговая:

Мария Овсянникова, безусловно, герой и совершила смелый поступок. но сколько до этого она работала на пропагандистском канале и промывала людям мозги? И сколько таких еще? Об этом тоже не стоит забывать.

Анна Дулевская:

Но и обольщаться не стоит. У зрителей "Первого" это всего лишь несколько секунд "ачтоэтобыло?омг". Годы, годы и тонны лжи. Одним мгновением эту пелену не смахнуть.

Алексей Цветков:

При всем моем восхищении подвигом Марины Овсянниковой. Ложка дегтя бочку меда испортит. Но ложка меда бочку дегтя не исправит. Мир устроен не так.

Виктория Ивлева:

Друзья мои!

Скажите, а если лично сам Владимир Путин наденет на шею желто-голубой, допустим, галстук, выйдет перед вами красиво и скажет, что его отец был укрАинец (так у автора), а мама русская, а потом скажет впридачу, что он всю жизнь стоял во главе государства и заливисто врал, а теперь ему надоело врать, да ещё и Макдак закрыли,и он решил покаяться в прямом эфире и жить честно и поэтому требует прекратить братоубийственную (так у автора) войну между двумя братскими народами, - так вот, как только он это скажет, вы поверите ему с такой же полнотой страсти, как сейчас вы кинулись верить [проститутке] Марине Овсянниковой с 1канала?

И простите ему все - Крым, Донбасс, Мариуполь, Ирпень - и все загубленные жизни?

То есть можно всю жизнь быть негодяем, работать на негодяев, стричь купоны с помощью негодяев, а потом вот так - фырк-труляля - случайный сор из сердца вытрясть и стать прекрасным?

Или с Владимиром Путиным это не работает, а с Овсянниковой работает?

А в чем разница?

А ни в чем ее нет, разницы-то.

Люди, хорош с ума сходить!

Антон Шеховцов:

В целом очевидно, что это постановка по всем правилам сурковского спектакля. Целью постановки является убеждение в том, что "обычные русские" вдруг прозрели и вообще страдают.

Михаил Пожарский:

Из Савлов в Павлы никогда не поздно. Сейчас, конечно, некоторые пишут, что, мол, раньше ее все устраивало: и политзеки, и Крым, и выборы, и т.д. ("где ты была 8 лет!"). Но вот вопрос: уйди она из вертепа еще N лет назад, смогла бы сегодня устроить такой перфоманс на всю страну? То-то же.

Ян Рачинский:

Невероятное происшествие на 1м канале зомбоящика вызвало у противников войны не только вполне естественную одобрительную реакцию.

Комментарии конспирологов про то, что "это все постановка", не заслуживают ни прочтения, ни, тем более, комментариев.

Но грусть и недоумение вызывают голоса вроде разумных людей, посчитавших уместным укорять Марину Овсянникову, что вот-де она столько лет проработала на этом самом отвратительном канале, а теперь всю вину сваливает на Путина.

Это ведь точная калька с нелепого аргумента сторонников войны – "А где вы были 8 лет до этого?" - нелепого именно потому, что предыдущие 8 лет прошли, мы имеем события здесь и сейчас. Если кто-то проснулся только сейчас, то хорошо, что проснулся.

Разумеется, из биографии ничего не вычеркнешь. Но глупо оценивать сегодняшние поступки человека основываясь исключительно на том, что когда-то он работал в журнале "Коммунист", состоял в КПСС или даже был членом Политбюро, ходил на Русские марши или работал на Кремль или Павловского.

Служить преступному режиму всегда нехорошо, но уборщица в рейхсканцелярии не является военным преступником. Есть Эрнст и Добродеев, есть руководители информационных программ телевидения, а есть рядовые сотрудники – редакторы, операторы, корректоры, компьютерщики. Сравнивать вину рядового сотрудника телевидения с виной Путина – это значит оправдывать Путина, а не обвинять государственных журналистов.

Не стоит ставить человеку в вину, что он не с рождения был умным и праведным.

Алексей Захаров:

Я уверен, что в системе есть много людей, недовольных тем, что мы живем, по сути, при наступившем царствии Антихриста, и берегущих до поры до времени свой единственный патрон, свою единственную возможность публично повлиять на происходящее. Время от времени - возможно, это будет не так часто - кто-то из них будет рвать рубаху на груди. Как это сделала Марина Овсянникова сегодня или Иван Ургант двумя неделями ранее. Но в какой-то момент, наступление которого никто не может предсказать, эти поступки могут пойти один за одним, все сразу, как лавина в горах.

Ренат Давлетгильдеев:

Марина Овсянникова — первая. Смелая. Честная. Но дальше будут ещё такие же Марины. Бывшие сотрудники госканалов, которые больше не могут врать. Полицейские, которые больше не могут бить. Министры, которые больше не могут кивать. Судьи, которые больше не могут смотреть в стол.

Это великое видео. И очень большой поступок.

И, я не сомневаюсь, начало важного движения к свободе.

Дмитрий Колезев:

На самом деле, такие вещи могут влиять на настроение в элите. Человек из системы (пусть не самый заметный ее представитель) пошел против системы. Значит могут пойти и другие.

По моей информации, антивоенные настроения в истеблишменте достаточно сильные. Они есть даже среди генералов. И если сегодня редактор Первого канала вышла в эфир с плакатом, то что может произойти завтра?

Станислав Кучер:

Совершенно предсказуемо появились сомнения и версии - вплоть до возможной глобальной инсценировки с целью заранее обелить пропагандистов и/или сместить акценты с войны в Украине на происходящее в России.

В эпоху торжества легендарного "Верить в наше время нельзя никому, даже себе!" это нормально (хотя и говорит больше не о Марине, а о нас). Всю правду мы в любом случае скоро узнаем - это тоже примета новой информационной реальности.

Возможно, окажется, что все просто, никакой конспирологии, и мы действительно стали свидетелями поступка одной храброй девушки, которая поняла, что так дальше нельзя и решила изменить мир. Может, выяснится, что она была не одна. Не исключаю вообще ничего - мы убедились, что в нашем мире, в отличие от кино, возможно абсолютно все, что за пределами законов логики и за гранью любых фантазий.

Но, что бы нам ни открылось, это не изменит фактов:

1) миллионы людей в России увидели картинку "Нет войне. Пропаганда вам врет"

2) миллионы украинцев увидели, что даже в российском "министерстве правды" есть люди, способные ради солидарности с ними и прекращения этой войны пожертвовать многим

3) миллионы землян увидели и обсуждают, что не все русские тупые агрессивные рабы.

Никакого смещения акцентов, а тем более повестки я нигде не наблюдаю - во всех информационных выпусках на американских каналах как шли репортажи с фронта, так и идут, как с болью рассказывали о жертвах бомбежек и разрушенных городах, так и рассказывают.

Все нормальные люди, кто переживал и отслеживал каждую новость из Украины, переживают не меньше и отслеживают не менее активно. Ни одного человека не знаю и представить не могу, кто бы сейчас вдруг бросил интересоваться судьбой Мариуполя, Харькова или Киева и вместо этого стал читать исключительно обновления о судьбе Марины Овсянниковой.

Война остается войной, агрессия агрессией, пропаганда пропагандой, преступление преступлением, соучастие соучастием. И, конечно, ответственность на совести не только "одного человека".

Но да - произошло событие, которое подняло настроение, вселило надежду, вдохновило многих и приблизило конец преступного безумия. Намного ли - пока неизвестно, но приблизило точно. Марина Овсянникова вошла в историю как олицетворение "простой" истины: никогда не поздно перестать бояться и почувствовать себя свободным Человеком, а не марионеткой в чьих-то не таких уж ловких и явно дрожащих руках. Это очень круто и очень важно сейчас - для Украины, для России, для всех, кто хочет, чтобы эта война закончилась поскорее.

Кирилл Мартынов:

Овсянникова прославлена на весь мир, символический урон для пропаганды от этой акции неисчислим. Все эти недели я полностью вымотан, Россия проваливается в открытый фашизм, но благодаря Овсянниковой вновь появилась надежда.

Овсянникову немедленно задержали и удерживают в отделении полиции Останкино, не допустив до нее адвокатов. Уверен, что ночью ее подвергали пыткам или по меньшей мере тяжелому психологическому давлению, склоняя ее записать новое видео, в котором она отказывается от своих слов и говорит о том, что "президент Путин крепкий орешек" - в стиле покаянного снаффа Лукашенко и "извинений перед Кадыровым". Возможно, Овсянникову буквально хотели поставить для этого на колени.

Сломать героиню России, кажется, не удалось, потому что сегодня утром Следственный комитет заявил о подготовке против Овсянниковой уголовного дела. Подходящей статьи для ее действий нету, даже нынешняя военная цензура обещает за такие действия, совершенные впервые, лишь административную ответственность.

Но законов в РФ больше нет. Зато есть герой, уничтоживший пропаганду. Я очень беспокоюсь о ней: сможем ли мы помочь?