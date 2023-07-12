"Лучше бы боролись с Путиным". Блогеры о критике в адрес Каспарова

Участник Антивоенного комитета России, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, выступая на дискуссии в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, назвал войну, которую Россия ведет с Украиной, "войной всех россиян", а не только Путина.

Кроме того, оппозиционер заявил, что гражданского общества в России не существует, а действиями власти недовольны не более чем 10-15% россиян - остальные "просто сидят и ждут, чем все закончится".

Многие российские оппозиционеры отозвались на это выступление максимально резко.

Эльвира Вихарева

Каспаров, давно проживающий на западе решил вновь облить дерьмом собственных граждан выслуживаясь перед зарубежным истеблишментом.

Тихон Дзядко

Здорово все-таки, что Гарри Каспаров, который не был в России десять лет, знает всё про настроения россиян

Федор Крашенинников

Вот он все это говорит - а потом опять будет предлагать себя на роль лидера объединенной РОССИЙСКОЙ оппозиции и представителя наших интересов и удивляться, почему в этой роли его мало кто готов видеть. Смех и грех.

Кого и почему на этой дискуссии представлял Гарри Кимович?

Отдельный вопрос, кого и почему на этой дискуссии представлял Гарри Кимович. Не помню, чтоб кто-то где-то когда-то избирал его своим представителем куда-то - ну кроме выборов руководства ФСР, когда такое было последний раз. То есть по факту он представляет там самого себя и своих сотрудников. Странный уровень представительства выбрали организаторы.

Кирилл Гончаров

Гражданин Хорватии Гарри Каспаров на форуме в Вильнюсе обвинил россиян в бездействии и возложил на них всю ответственность.

Интересно, а почему позвали шахматиста из Хорватии, а не футболиста из Черногории?

Помню в Москве офис «радио Свобода», часто там был в гостях на эфирах. Помню студию Эха Москвы куда меня ещё 19-летнего парня на запись позвал Владимир Кара-Мурза старший, потом я часто приходил к его сыну, с которым мы стали друзьями и товарищами, студию Дождя, где я был на эфирах у Зыгаря и Дзядко.

Надежды на перемены, соучастие в продвижении идей, я участвовал в этом и видел это своей миссией.

Помню как Навальный вытаскивал меня из овд в Кирове, отвлекающий полицейских, чтобы я убежал.

Помню московские суды по политическим делам, куда приходило минимум по 100 человек, это сейчас в среднем по 10 человек, 8 из которых журналисты двух Сот.

Я все ещё здесь. Делаю тоже самое. И буду делать.

Леонид Волков

Давайте объясню, почему меня так задевают слова Каспарова. И почему я призываю вас их не забывать, когда Каспаров снова предложит всем объединяться вокруг него, когда флюгер повернется и он снова будет делать вид, что является российским политиком.

Каспаров последовательно отстаивает позицию коллективной вины; якобы тотальной поддержки россиянами путинской войны; а теперь вот еще и постулирует отсутствие гражданского общества в России.

Это ложь, и ложь оскорбительная для огромного числа людей

Так вот — это ложь, и ложь оскорбительная для огромного числа людей. Я лично, этими руками, открывал десятки штабов Навального по всей России; ездил и встречался с десятками тысяч активистов с горящими глазами. Мы помогали сотням низовых гражданских инициатив в России — не только политических и протестных, но и экологических, градозащитных, культурных — и это была крошечная доля от того, что делало гражданское общество в нашей стране.

Делало — и продолжает делать. Когда кто-то говорит, что "гражданского общества в России не существует", он плюет в лицо тысячам активистов, которые, с большими рисками для себя помогают украинцам выезжать с оккупированных территорий, собирая деньги на билеты и предоставляя временное жилье. Тем, кто ходит на суды к политзекам. Выходит на улицу с антивоенными лозунгами. Носит передачи в спецприемники. Тем, кто занимается активизмом на уровне местных сообществ.

Он плюет в лицо тысячам активистов

Все эти люди в очень тяжелых, репрессивных условиях применяют и развивают опыт самоорганизации, краудфандинга, проектной работы — опыт, который будет чрезвычайно востребован после краха путинизма, когда надо будет строить новую Россию. Плевать на этот опыт, относиться к нему презрением — нечестно, аморально и политически недальновидно.

Мы недавно проводили опрос среди активистов, которые участвовали в работе штабов и знаем — подавляющее большинство из них в России, они не уехали. Они не сдались, не стали путинистами, не зигуют. Несмотря на то, что это очень сложно, они ищут и находят способы выражать свою позицию и проявлять активность. К ним нельзя относиться с презрением, а только с уважением и поддержкой.

Всеволод Украинский

Полностью согласен с Леонид Волков !

Меня неоднократно задерживали и судили по административкам. Слова уважаемого Г.Каспарова как минимум оскорбительны.

Лев Кадик

От себя добавлю, что тезисы "в России нет гражданского общества" и "большинство в России поддерживает войну" не служат ни интересам НАТО, ни интересам Европы. [...]

Политики, которые разделяют и пропагандируют ложь о том, что в России нет никакого гражданского общества, а есть стопроцентная поддержка войны, делают, мягко говоря, чудовищную ошибку и тупо стреляют в ногу не только себе, но и грядущим поколениям своих сограждан

Ян Матвеев

Верить, что граждане России массово поддерживают войну могут только идиоты. Это не подтверждается ни одним надежным доказательством. Есть апатия и нежелание ничего делать — таких людей надо вовлекать в протест и помогать им узнавать правду. А на бесплатных помощников Путина обращать внимание не нужно. Они так и будут бегать по реплаям с ругательствами и влажными мечтами — это предел их возможностей.

Яков Григорьев

Гарри Каспаров: люди будут видеть в россиянах преступников.

Люди: видят в Каспарове идиота.

Иван Преображенский

Родилась в 2001 году где-то в России девочка. Допустим, Маша. В 2008-м Маша не выступила против вторжения в Грузию, Маше было всего 7 лет. В 2012-м, во время протестов на Болотной, Маше было только 11. В 2014-м Маша не выступила против аннексии Крыма. Ей было 13. Маша никогда не голосовала за Путина. Даже в 2018-м ей было только 17. Маша не платила налогов. Она ещё учится, работать не начала. В армии Маша не служила. Вторжение в Украину Маша не поддержала, посылки "нашим мальчикам" не отправляла, маскировочные сетки не плела. Сейчас Маше 21. Сейчас она - полноправная гражданка России. Гарри Кимович Каспаров рассказал сегодня, что Маша целиком и полностью виновата, мир будет относиться к Маше, как к преступнице, и Маша должна это принять.

Преступником народ называть нельзя

Ответственным за преступления может сделать только суд. Никогда ни один суд не называл преступным народ. Поэтому "коллективная ответственность" и "ответственность за преступления" - совершенно разные вещи. "Коллективная ответственность" - это не вина за совершённые преступления, а понимание того, что ты - и весь народ - не должны позволить им совершиться снова. И вот такую ответственность должен нести весь народ. А преступником народ называть нельзя. Каспаров просто не понимает этого, или не хочет понимать.

Михаил Пожарский

В российской оппозиционной среде бомбануло от очередного высказывания Каспарова о том, что практически все россияне поддерживают войну и лишь 10-15% против. Что ж, у нас есть две крайности. Одну высказал Каспаров - она подразумевает, что вся страна сплотилась в едином Z-порыве. Другая крайность - что все хорошие 140 млн. находятся в плену у одного плохого Путина. Истина, как водится, где-то посередине. По краям общества есть радикалы: процент резко антивоенный и процент резко провоенный. Между ними - большая прослойка аморфного населения, которое болтается как говно в проруби, ждет у моря погоды и вообще не имеет позиции. Кого сколько сказать толком нельзя. О ничтожности опросов в нынешней ситуации не говорил только самый ленивый социолог. Антивоенные чувствуют себя в меньшинстве и изоляции. Но забавно, что провоенные переживают то же. Откройте Z-помойки в телеграме: там очень много нытья о том, что народ предпочитает жить обычной жизнью вместо того, чтобы донатить на коптеры и бронетрусы с начесом для наших мальчиков. В плане политической организации провоенные уступают антивоенным. Но недооценивать провоенных тоже не стоит - там отнюдь не только ресентиментные скуфидоны 40-60 лет, начитавшиеся книжек про попаданцев, есть разные люди.

Истина, как водится, где-то посередине

Но вот что это все мне напоминает. Известный "эксперимент Аша" 1951 года. Напомню, что психолог Соломон Аш тогда заставлял людей сравнивать отрезки и указывать на те, что одинаковой длины. Но штука в том, что происходило это в группах, где испытуемый оказывался в одиночку против подсадных уток. Когда он указывал на действительно равные отрезки, все вокруг принимались говорить "Ты чо, в шары долбишься??" и указывали на явно неравные отрезки. Две трети людей в итоге поддавались и соглашались не верить глазам своим. Именно в таком контексте обычно ссылаются на этот эксперимент: смотрите, целых 2/3 людей - жалкие конформисты! Но если посмотреть саму работу Аша, там написано иначе: смотрите, целая 1/3 может сопротивляться давлению! Аш не рассчитывал, что найдется столько нонконформистов. Ведь соглашаться - естественно. Наш вид эволюционировал, чтобы выживать в группах, гораздо больше шансов, что это у вас глаза сломались, нежели у всех вокруг.

Вот и здесь так. Мы можем говорить: посмотрите, какая мразь эти россияне, у них есть толпа кровожадных людоедов и еще большая толпа бессовестных конформистов, фу такими быть! Или же можно говорить: посмотрите, какие эти россияне крутые, несмотря на все репрессии и всю пропаганду, все равно находятся люди, готовые выступать против войны! То есть, это все не столько вопрос подсчетов настроений, сколько вопрос фрейма и точки зрения. Стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Когда говорят "стакан наполовину пуст" - это не какая-то "горькая правда", которую "необходимо принять". Правды тут ничуть не больше, чем в "стакан наполовину полон". Это просто точка зрения, которая требуется говорящему для выполнения некой задачи. Какие задачи у политиков, которые акцентируют внимание на хороших сторонах российского общества, понятно. Они все-таки хотят вернуться в Россию и что-то тут строить (ФБК так вообще "команда Навального", который никуда не уезжал). А вот какая задача у каспаровского фрейма - непонятно. Ну, помимо ответа самому себе на вопрос: почему я давным-давно эмигрировал и не собираюсь возвращаться обратно?

Другие комментаторы упрекают критиков в том, что те закрывают глаза на неприятную правду, либо призывают оппозиционеров бороться не друг с другом, а с путинским режимом.

Татьяна Карпенко

А где ложь?

Неужели есть гражданское общество в России? Я такового и в демократической Болгарии не наблюдаю.

И мне кажется, Каспаров говорил не о коллективной вине, а о коллективной ответственности. Неужели разница между этими двумя понятиями не заметна?

"Тотальность"( надеюсь, Волков понимает смысл этого слова) поддержки путинской войны, по моим наблюдениям, только растет, что чрезвычайно удручает...

Юлия Латынина

Послушала выступление Каспарова. Не могу сказать, что согласна. Но не вижу в нем никакого повода для отмены и хейта. Это - одна из точек зрения. В демократическом обществе точек зрения должно быть много. А энергию лучше сосредоточить на Путине.