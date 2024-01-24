Швеция на пути в НАТО. В каком состоянии находится шведское общество спустя 2 года после начала войны в Украине, и можно ли сказать, что страна проснулась и начала действовать по принципу "лучше поздно, чем никогда?" Стали ли в Стокгольме больше, или меньше, за это время бояться нападения с востока?