Лукашенко: белорусские войска не участвуют в операции против Украины

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко заявляет, что белорусские войска не участвуют в российской операции против Украины. Об предположительном участии Беларуси в операции ранее сообщал CNN.

"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", – заявил Лукашенко на совещании с военными.

Лукашенко подтвердил, что в ночь на четверг ему звонил российский президент Владимир Путин и проинформировал о начале операции против Украины. Он также сказал, что украинские военные якобы были предупреждены о скором начале операции.

Лукашенко также предложил организовать в Минске российско-украинские переговоры, заявив, что для этого Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО.

Российские и белорусские войска в феврале провели крупномасштабные учения на территории Беларуси. По их окончании российские военные остались на белорусской территории "в связи с обострением обстановки" в Донбассе. По словам Лукашенко, он сам попросил Путина оставить войска, чтобы "прикрыть южную границу".

Сегодня утром были сообщения о танковых подразделениях, вошедших на территорию Украины с севера, через границу с Беларусью, однако официально это не подтверждено.