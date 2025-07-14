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Лукашенко "чувствует шалости" в правительстве после выборов

Александр Лукашенко намерен потребовать от белорусского правительства "справедливого ценообразования".

Как сообщает издание "Зеркало", Лукашенко сказал об этом на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Лукашенко отрицал, что в Беларуси государством регулируются "цены на картошку и в целом на борщевой набор". "Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему ценовику говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить", — цитирует "Зеркало" Лукашенко, который также признался, что "чувствует", как с изменением правительства после выборов "там начались шалости".

По его мнению, "справедливое ценообразование" должно устраивать "всех по цепочке, включая производителей, переработчиков, торговлю и потребителей". "Чтобы, придя в магазин, он (потребитель) не чувствовал себя как в музее — посмотрел на "экспонат" и ушел, потому что в кармане нет денег, — подчеркнул Лукашенко.


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