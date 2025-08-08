Лукашенко дал интервью Time. Он добивался этого несколько месяцев

Александр Лукашенко несколько месяцев добивался интервью с журналистом Time Саймоном Шустером. Об этом журналист рассказал в статье, описав поездку в Минск и разговор с авторитарным белорусскими лидером.

"Я никогда не был в Беларуси и мало писал о ней, хотя мои публикации о жизни её соседей, России и Украины, дали мне представление об истории Лукашенко", — написал Шустер.

По словам журналиста, чиновник белорусского правительства интересовался стоимостью публикации в Time.

"Он выглядел растерянным, когда узнал, что этот процесс не может быть связан с подкупом. После нескольких звонков и сообщений мы договорились об условиях интервью: оно должно было состояться в Минске, без обсуждения всех вопросов и тем. Лишь позже, после бесед с американскими и европейскими дипломатами, стали ясны мотивы Лукашенко", — пишет Шустер.

По версии Time, главная цель Лукашенко — выступить посредником между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в подготовке саммита.

"Мне пока не совсем ясно, является ли он миротворцем, действующим по собственной инициативе, или марионеткой в руках Кремля", — говорится в публикации.

"Выполнив свою роль посредника, Лукашенко, похоже, готов отойти в сторону. Как объяснил Лукашенко, когда мы наконец встретились в Минске, всё может развалиться, если Трамп не будет вести себя с Путиным с достаточным уважением", — отмечает журналист.

Шустер также рассказал, что беседа проходила в резиденции Лукашенко в Минске, в небольшой библиотеке, где на полке стояло собрание сочинений Александра Дугина, а в углу — портрет Владимира Ленина.

В разговоре с Time Лукашенко предложил провести в Минске встречу президентов США, России и Украины.

"Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира. Посмотрите, как Зеленский поступит. Он будет упираться", — сказал Лукашенко. Он допустил, что Москва согласится на перемирие в воздухе, если Украина сделает аналогичный шаг.

"Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине, Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас", — сказал Лукашенко.

Он также также заявил, что не планирует участвовать в следующих президентских выборах.

"Я очень хотел бы, чтобы после меня был вменяемый нормальный человек… А если он (преемник) убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ну ради Бога", — сообщил Лукашенко.