Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко объяснил аденовирусом своё недомогание и отсутствие на публике в течение нескольких дней. По его словам, он перенёс начало болезни на ногах, и у него не было возможности лечиться. Видео с заявлением Лукашенко опубликовал телеграм-канал "Пул Первого", который ведут сотрудники его пресс-службы.

"Лечится три дня, но поскольку у меня не было возможности лечиться - то в надо в Москву, то в Ленинград, то субботники, то в Гродно, потом Гомель - всё это накопилось." - заявил Лукашенко. По словам белорусского авторитарного лидера, умирать он не собирается, а слухи о тяжёлой болезни назвал не более, чем "досужими рассуждениями в мессенджерах и телеграм-каналах". "Вы еще мучиться со мной будете очень долго." - заявил Лукашенко.

Слухи о болезни Лукашенко появились после его посещения парада в Москве на 9 мая. Тогда он выглядел нездоровым, не смог пройти несколько сот метров от мавзолея Ленина до могилы Неизвестного солдата и отсутствовал на завтраке с президентом России Владимиром Путиным и другими главами стран СНГ. Вечером 9 мая Лукашенко возложил венок в Минске, но не стал выступать - хотя обычно это делал в День Победы. С тех пор он долго не появлялся на публике, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось.

13 мая сразу несколько СМИ сообщили, что вечером кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр. Через некоторое время кортеж выехал из центра.