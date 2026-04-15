Лукашенко подписал закон об ответственности за "пропаганду ЛГБТ"

Александр Лукашенко подписал закон об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, трансгендерного перехода и добровольного отказа от детей (чайлдфри).

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, вводится ответственность за "распространение в любой форме информации в целях формирования у граждан представлений о привлекательности гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности".

Штраф для физлиц составит до 900 белорусских рублей (300 доларов), для индивидуальных предпринимателей – 4500 рублей (1500 долларов), а для юридических лиц – 6700 рублей (2200 долларов).

Законом также вводится административная ответственность за "незаконное представление Беларуси на международных мероприятиях".

Белорусская Генпрокуратура разработала этот проект закона в 2024 году. В пресс-службе Лукашенко заявили, что документ направлен на защиту "традиционных ценностей".

В России аналогичный закон действует с 2013 года, а 30 ноября 2023 года Верховный суд признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией. За полтора года правоохранительные органы провели десятки рейдов в клубах и пространствах, либо связанных с ЛГБТ-сообществом, либо под предлогами борьбы с так называемой ЛГБТ-пропагандой, подсчитал телеканал Настоящее Время.