Александр Лукашенко помиловал 32 человека в преддверии Дня независимости Беларуси. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". Среди помилованных – 20 женщин.

28 из помилованных осуждены по делам так называемой экстремистской направленности. Обычно по таким статьям суды приговаривают белорусских оппозиционеров, участников антиправительственных протестов и критиков Лукашенко.

"Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь", – утверждается в сообщении канала.

По данным правозащитного центра "Весна", с июля 2024 года по конец 2025-го по помилованию освободили 569 белорусских политзаключенных.