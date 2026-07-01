Александр Лукашенко помиловал 32 человека в преддверии Дня независимости Беларуси. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". Среди помилованных – 20 женщин.
28 из помилованных осуждены по делам так называемой экстремистской направленности. Обычно по таким статьям суды приговаривают белорусских оппозиционеров, участников антиправительственных протестов и критиков Лукашенко.
"Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь", – утверждается в сообщении канала.
По данным правозащитного центра "Весна", с июля 2024 года по конец 2025-го по помилованию освободили 569 белорусских политзаключенных.
- День независимости Беларуси отмечается 3 июля – в годовщину освобождения Минска советскими войсками от немецкой оккупации в 1944 году. До 1997 года праздник с таким же названием отмечался 27 июля – в годовщину принятия Верховным Советом Беларуси в 1991 году Декларации о государственном суверенитете.