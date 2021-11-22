Лукашенко предложил Германии принять около 2 тысяч мигрантов

Германия отклонила призыв Минска принять 2 тысячи мигрантов, находящихся во временном лагере на белорусско-польской границе. ФРГ и Евросоюз не могут принять данное предложение правителя Беларуси Александра Лукашенко, заявил в понедельник, 22 ноября, официальный представитель правительства Германии в Берлине, сообщила "Немецкая волна".



Тем временем белорусские правоохранительные органы продолжают перевозить мигрантов в пограничный район. Польская погранслужба сообщила, что 21 ноября 150 человек попыталась прорваться через заграждения у городка Дубиче-Церкевне. Действия мигрантов контролировались белорусскими спецслужбами, говорится в публикации на сайте "Немецкой волны".



Непризнанный Европейским союзом правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обратился с просьбой к Ангеле Меркель принять в Германии около 2000 беженцев из лагеря, находящегося на границе с Польшей. Как утверждает Лукашенко, Меркель якобы обещала рассмотреть эту просьбу, но до сих пор от неё нет ответа.

На прошлой неделе Меркель дважды звонила Лукашенко, несмотря на критику такого шага как в Германии, так и в других странах ЕС. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, цель заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были "актом легитимации" Лукашенко.

ЕС также направил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи находящимся в Беларуси мигрантам.



Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года.