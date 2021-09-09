Лукашенко прилетел в Москву - на фоне начала учений "Запад-2021"

Александр Лукашенко утром в четверг прилетел из Минска в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это их пятая личная встреча за последний год - чаще российский президент не встречается ни с одним зарубежным лидером.

Посол Беларуси в России ранее заявлял, что по итогам переговоров в четверг могут быть подписаны так называемые дорожные карты по интеграции двух стран, также именуемые "союзными программами". Впоследствии слова о подписании дезавуировали, однако, по сообщениям СМИ, союзные программы действительно близки к согласованию и могут быть одобрены в ближайшее время.

Хотя они не предусматривают создание политических надгосударственных органов, ряд представителей белорусской оппозиции и стран Запада выражали опасения, что углубление интеграции может привести к утрате Беларусью суверенитета.

Сегодня же в России на полигоне Мулино в Нижегородской области состоялась церемония открытия совместных стратегических военных учений "Запад-2021". В них принимают участие военные Беларуси и России, а также ещё ряда государств - Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

Маневры пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в Росии и пяти - в Беларуси, а также в акватории Балтийского моря. Это одни из крупнейших учений в современной истории России и Беларуси, в них примут участие до 200 тысяч военнослужащих и сотни единиц боевой техники. По словам замминистра обороны России Николая Панкова, учения носят "сугубо оборонительный характер". Как сообщается, на учениях будут отрабатывать сценарий возникновения кконфликта, связанного с "возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".

Министерство обороны Беларуси накануне сообщило, что на аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли российские самолёты Су-30СМ. "Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства" - говорится в сообщении.

За последний год страны Запада наложили на Минск ряд санкций в связи с нелегитимными, как они считают, результатами выборов президента Беларуси и жестоким подавлением акций протеста в стране. Москва, напротив, поддержала режим Лукашенко.