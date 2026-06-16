Лукашенко принёс извинения Зеленскому за недавние слова

Авторитарный белорусский руководитель Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что его страна не вступил в войну против Украины, а также извинился перед Владимиром Зеленским за свои недавние резкие слова в адрес президента Украины.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, Лукашенко среди прочего отметил, что у конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке "нет военного решения". Говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет "очень уязвима в военном отношении", поскольку "Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические - окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено", - сказал белорусский руководитель.

При этом он вновь заявил, что у Минска нет планов нападения на Украину, и сказал, что российский президент Владимир Путин якобы говорил ему: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт - неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы". Лукашенко также извинился перед Зеленским за свои высказывания, сделанные в конце мая. Тогда президент Украины говорил, что в ответ на возможную агрессию со стороны Беларуси Украина будет наносить удары по целям на территории этой страны, в том числе упомянув о том, что в Киеве известно, где находится Лукашенко. Тогда белорусский лидер предположил, что Зеленский выступал под воздействием наркотиков.

"Может быть, я где-то и перебрал, но это был ответ на его нелепые заявления", сказал Лукашенко. "Если Владимир Александрович обиделся, я прошу прощения перед ним за эти слова. Может, и не надо было, учитывая то, что он всё же воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом".

"Президент Украины услышал эти извинения", - сказал неназванный представитель Зеленского Би-би-си. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что от призывов к Украине сдаться Лукашенко перешёл к извинениям - это, по её мнению, показатель силы Украины. Тихановская отметила, что "постановочные извинения" не отменят того, что официальный Минск - соучастник российской агрессии против Украины.