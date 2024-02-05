Лукашенко разрешил военным применять оружие против граждан

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко внёс изменения в уставы вооружённых сил страны, согласно которым военнослужащим разрешается применять против граждан "огнестрельное оружие, спецсредства, боевую и специальную технику при выполнении возложенных на них задач".

Применение оружие против граждан, согласно документу, дозволяется даже в случае совершения ими административных правонарушений.

В изменениях, которые внёс Лукашенко, также говорится, что военнослужащий "не несёт ответственности за ущерб", причинённый в результате стрельбы, когда она "осуществлялась в соответствии с требованиями общевойсковых уставов".

Ранее Лукашенко подписал поправки в закон "Об органах государственной безопасности", согласно которому работникам спецслужб позволяется применять оружие против женщин, детей и инвалидов в "случаях оказания ими вооружённого сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей".

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