Лукашенко в пятницу приедет в Москву на переговоры с Путиным

Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко заявил, что в пятницу встретится в Подмосковье с Владимиром Путиным и обсудит с президентом России вопросы развития интеграции в рамках Союзного Государства, а также вопросы безопасности и обороны.

Предстоящий визит Лукашенко подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ожидается "обстоятельная беседа".

Накануне в прокремлёвских телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что в предстоящем 21 февраля послании Путина Федеральному собранию могут содержаться интеграционные инициативы - вплоть до создания некоего государственного образования с участием России, Беларуси, а также самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии. Ряд СМИ сообщили о том, что главы этих признанных только Россией и ещё несколькими странами республик или уже прибыли, или прибудут в Москву. Песков заявил, что в графике Путина не предусмотрена встреча с президентом Абхазии.

Лукашенко в четверг в Минске общался с зарубежными журналистами. Публикации телеграм-каналов о возможности создания так называемого "СССР 2.0" он не комментировал. Говоря о войне в Украине, Лукашенко отказался назвать действия России "вторжением", обвинив в развязывании войны саму Украину и страны Запада. При этом он заявил, что Беларусь "не собирается вводить свои войска на территорию Украины" , а белорусская армия включится в войну только в случае агрессии со стороны Украины. Российские военные, по его словам, размещены в Беларуси только для защиты страны. Также Лукашенко сказал, что Беларусь не намерена объявлять мобилизацию, и призвал гражан страны "жить спокойно".

Также Лукашенко подтвердил, что на вооружении ВВС страны есть самолёты, способные нести тактическое ядерное оружие. Он отверг возможность размещения в Беларуси стратегического ядерного оружия, сказав, что у Минска нет планов наносить ядерный удар по США.

Территория Беларуси используется российскими военными в боевых действиях против Украины, однако сейчас гораздо менее активно, чем в первые недели войны, когда с белорусской территории велось наступление на Киев. Разведка стран Запада и Украины считает, что наступление с белорусской территории, хотя и возможно, но в данный момент маловероятно.