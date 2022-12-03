Лукашенко: военные РФ и Беларуси готовятся "как единая армия"

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу посетил Минск. О его визите в Беларусь заранее не сообщалось. В стране, территория которой использовалась российской армией для наступления на Украину, по-прежнему размещены российские военные, их число в последнее время возросло.

Шойгу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным подписали протокол об изменениях в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности. О том, в чём суть изменений, не сообщается. Затем российский министр встретился с белорусским руководителем Александром Лукашенко. На встрече с Шойгу он заявил, что на территории Беларуси сейчас ведётся подготовка российских военных.

"И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят", – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. По словам белорусского лидера, российские и белорусские военные проходят подготовку "как единая группировка, единая армия". Целью подготовки он назвал "защиту Союзного государства".

Лукашенко также подверг критике страны Запада, обвинив их в затягивании войны в Украине. "Ну, тогда специальная военная операция не прекратится, как вы это хорошо знаете", – сказал он Шойгу. По словам Лукашенко, Беларусь и Россия "войны не хотели и не хотят", но при этом "всё, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, они сделают". Что он имел в виду последними словами, Лукашенко не пояснил.

Ранее Лукашенко утверждал, что, если война будет продолжаться, под угрозой будет само существование Украины.

О конкретном содержании переговоров с Шойгу не сообщается.