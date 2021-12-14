Лукашенко ввёл наказание за призывы к санкциям: до 12 лет тюрьмы

Александр Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против Беларуси.

Согласно документу, нарушителям будет грозить: до шести лет лишения свободы - в том случае, если призывы к санкциям обращены к рядовым лицам; до десяти лет - если призывы обращены к зарубежным организациям и властям; и до 12 лет - если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий и привели к ограничению торговли, попаданию госпредприятий в санкционные списки, а также к "иным тяжким последствиям".

В официальном сообщении пресс-службы действующего президента Беларуси сказано, что эти меры являются "адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил".

Начиная с августа прошлого года, после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих против их итогов, Запад регулярно расширяет санкции и в отношении белорусских властей. К концу текущего года под блокирующие или секторальные санкции попала почти вся экономика Беларуси, включая крупнейшие государственные компании, а также десятки чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов и государственных СМИ.

При этом в конце ноября Лукашенко назвал ущерб Беларуси от западных санкций "мизерным", добавив, что даже не поручает его считать, "потому что посчитать будет дороже".

Планы ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям неоднократно озвучивали и российские чиновники - в частности, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.