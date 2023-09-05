Лукашенко запретил белорусам получать паспорта в дипмиссиях

Граждане Беларуси, которые постоянно живут за границей, не смогут получить, обменять паспорт или продлить его срок в посольствах и консульствах за рубежом. Об этом говорится в указе авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Согласно документу, получить паспорт или продлить его действие можно только в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства. Биометрические паспорта будут менять еще и в МИД, но тоже исключительно на территории Беларуси.

Уже поданные обращения будут рассматриваться в прежнем порядке.

Как уточняет Еврорадио, указ Лукашенко также предусматривает, что если находящийся за границей гражданин Беларуси захочет продать свою белорусскую недвижимость или транспортные средства, ему придется возвращаться в страну и лично оформлять сделку. Либо лично оформить доверенность на другое лицо у белорусских нотариусов.

В консульстве Беларуси в Латвии рассказали Белорусской службе Радио Свобода, что документы белорусам выдавались и выдаются: о новом указе они пока не знают, поэтому пока не готовы его комментировать.

В консульстве Беларуси в Литве подтвердили, что видели указ. При этом они сообщили, что пока не могут сказать о нем ничего конкретного – они видели только текст указа и ждут его разъяснений. Как только они появятся, белорусское консульство в Литве обещает разместить информацию на своем сайте и в фейсбуке.