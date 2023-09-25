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Лукашенко запретил гражданам Беларуси пользоваться беспилотниками

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко запретил гражданам страны ввозить, хранить, продавать и изготавливать беспилотники, а также пользоваться ими в личных целях. Соответствующий указ "О государственном учёте и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" Лукашенко подписал в понедельник.

Согласно документу, использование гражданских дронов возможно только после получения официального разрешения от Департамента по авиации министерства транспорта Беларуси. Теоретически такое разрешение могут получить организации и юридические лица, которые используют беспилотники исключительно для "предпринимательской и профессиональной деятельности".

В указе также говорится, что у жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать уже имеющиеся у них беспилотники или передать их на хранение в "уполномоченную организацию, определённую правительством". Что это за организация, в документе не уточняется.

  • В ряде российских регионов после российского широкомасштабного вторжения в Украину, а в особенности после того, как на регулярной основе беспилотники начали наносить удары по целям в России, введены ограничения на использование беспилотников частными лицами. В частности, такие ограничения введены в Москве.

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