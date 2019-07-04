ООН: авиаудар по лагерю беженцев в Ливии может являться военным преступлением

Высокопоставленные представители Организации Объединенных Наций заявили, что авианалёт во вторник на центр содержания мигрантов в Ливии, в результате которого погибли 44 человека, может быть охарактеризован как военное преступление. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остро осудил нападение и призвал провести независимое расследование.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе публично заявили, что это нападение может представлять собой военное преступление. На данный момент нет достоверной информации, кто совершил нападение. В пригородах столицы Триполи продолжаются вооруженные столкновения между признанным ООН правительством национального согласия премьер-министра Фаиза аль-Сарраджа и так называемой Ливийской национальной армией генерала Халифа Хафтара. Правительство национального согласия возложило ответственность за удар на группировку Халифа Хафтара. Эта группировка поддерживается Россией.

Среди погибших - женщины и дети, ещё 130 человек получили ранения. Налёт на центр содержания нелегальных мигрантов в пригороде столицы Таджур произошёл неожиданно, прямой удар пришелся на часть корпуса здания в котором содержались 120 человек, в соседних помещениях находилось еще около 480.

Миссия ООН в Ливии сообщила, что стороны вооруженного конфликта были заранее уведомлены о точных координатах центра содержания мигрантов и что там находятся только гражданские лица.

ООН остро критикует правительство Ливии в связи с масштабными задержаниями мигрантов из Африки, которые нелегально пересекают границу в попытках перебраться через Средиземное море в Европу. Эти мигранты общей численностью около 3300 человек содержатся в примитивных условиях и, по сообщениям, подвергаются пыткам, жестокому обращению, принудительному труду, изнасилованиям. Большинство мигрантов были перехвачены ливийской береговой охраной в море на пути в Европу.